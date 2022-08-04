【中共軍演持續更新】無人機夜擾金門遭驅離 國軍幻象、F-5戰機例行訓練 Ｇ7重申台海和平穩定承諾

更新時間：2022-08-04 12:20

（台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）針對共軍演習威嚇台灣，G7外長與歐盟外交與安全政策高級代表發布聯合聲明，呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，並重申將致力維護台海與其他區域的和平穩定。

外交部北美司司長徐佑典今日上午於例會表示，外交部誠摯感謝G7以及歐盟採取一致行動，堅定支持台海的和平與穩定。

外交部同時強調，台灣願意與世界交往，其他國家不應干涉台灣與世界各國的友好互動。中國近日蓄意升高對台灣的多項軍事威脅行動，明顯挑戰國際秩序，企圖改變台海現狀，威脅到區域的和平與穩定，更嚴重影響國際航運與經貿往來。

徐佑典強調，台灣作為印太區域負責任的利害關係者，一向致力於維持台海和平現狀，面對持續升高的威脅，我國政府將堅定捍衛國家主權與安全之外，也籲請國際社會持續聲援民主台灣。台灣也將持續與理念相近國家，共同捍衛民主價值，維護國際秩序。



更新時間：2022-08-04 11:25

志航基地幻象2000、F-5戰機升空 國防部：例行訓練

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中國解放軍今（4）日中午起於台灣周邊海域舉行72小時軍演。台灣空軍台東志航基地的幻象2000和F-5戰機今早陸續掛彈升空，我國軍方強調此舉為例行性訓練，無關中國於台灣東部海域軍演。

今天清晨6時許起，志航基地的幻象戰機陸續進入跑道，地勤人員仔細檢查掛彈後放行，隨後亦有F-5E和F-5F戰機行駛入跑道，同樣在地勤人員詳細檢查後升空。

空軍司令部表示，幻象和F-5戰機升空是例行性訓練，且一般的戒備任務就會掛彈，與中國解放軍在台灣東部海域軍演無關，民眾不用過於在意。

發布時間：2022-08-04 11:11

【中共軍演】無人機夜擾金門遭驅離 Ｇ7重申台海和平穩定承諾

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西來台引發中共不滿，宣佈要在4日12時針對台灣周邊進行72小時軍演。昨日晚間，中國一架無人機入侵金門領空刺探軍情，遭國軍已訊號彈驅離，國防部網站也遭網攻。中國如此文攻武嚇行徑引發國際關切，G7外長發布聯合聲明，強調對台海和平穩定的承諾。

無人機擾金門 國軍驅離

《自由時報》報導，3日晚間一架疑似中國無人機，出現於北碇等二座島嶼上空約2千公尺的高度，均為軍方駐守據點，有刺探軍情之可能，金防部都在第一時間發射信號彈驅離。

陸軍金門防衛指揮部今（4）日上午證實，金門、北碇地區昨（3日）晚確有發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機。駐守部隊依標準作業程序射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

陸軍金防部表示，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處，請國人放心。

資訊戰齊登場 深夜駭國防部網站

國防部深夜驚傳遭到網攻癱瘓，國防部今早證實，昨（3日）晚監控發現全球資訊網於23時04分起，陸續遭受阻斷服務攻擊（DDoS），並於23時27分因流量過大致服務中斷，經流量清洗及惡意中繼站阻擋後，已於今（4）日凌晨00時30時恢復連線。

國防部強調，國軍資安防護管理中心持續加強監控，並與行政院等各部會政府機關密切進行資安聯防，以維護國軍整體資訊安全。

不滿裴洛西訪台 中共4日起軍演

美國眾議院議長來台引發中共不滿，宣佈要在4日12時起至7日12時止，針對台灣周邊6個海空區域進行長達72小時的軍事演習。

據《新華社》先前報導，解放軍將於裴洛西離台後，在8月4日12時至7日12時，在多個海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據新華社發布的地圖，可見解放軍會在包圍台灣的六個方向進行軍演。

軍演引眾怒 G7外長聯合聲明譴責

因裴洛西訪台，中國對台灣進行商攻武嚇，不僅發動進出口制裁，更實施軍演威嚇。英、美、法、德國以及加拿大、義大利、日本等七大工業國集團（G7）成員國外長發布聯合聲明，關切中共的威嚇行動，並兩次提及對台海和平穩定的承諾。

聯合聲明特別關切中共恐導致局勢升高的實彈演習和經濟脅迫，強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理。

聲明指出，各國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例；中共推升局勢的回應恐導致區域更加緊張和不穩定。

透過聲明，G7國家的外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表重申，將致力維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與其他區域的和平穩定。並呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧；各國的「一中政策」及對台灣的基本立場不變。

聲明結尾再度重申，各國對維護台海和平穩定的堅定承諾，並鼓勵相關各方保持冷靜、展現自制、確保行動透明，並保持溝通暢通，以避免誤解。