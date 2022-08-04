無塑輕旅行體會台灣奉茶文化之美　觀音山揹水奉茶隊傳遞善舉　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）在全球減塑的趨勢下，環保署攜手奉茶行動團隊，昨(8/3)天在已設有揹水奉茶站20餘年的觀音山舉辦「揹水奉茶無塑輕旅行」活動，向登山民眾推廣「奉茶App」運用，鼓勵民眾透過自備環保杯在全國各奉茶站取水，減少一次性塑膠瓶使用。

觀音山遊客中心及觀音山登山路徑共3處奉茶站，即列在奉茶App之8300處奉茶站之中，觀音山奉茶站之設立起源於觀音山揹水隊會長蘇進雄先生16歲爬觀音山時，因獲得山友提供一杯水解渴，感念在心，為傳遞此善舉開始揹水奉茶，並於2000年時成立揹水隊，每逢假日揹水奉茶，風雨無阻，奉茶足跡遍及九五峰、七星山、土城火焰山和宜蘭抹茶山等地。

揹水隊成員包括男女老少、各行各業，均是志願參加，甚至有高齡90歲的長者宋伯伯、盲人夥伴等，為了發心奉茶予山友，拄著拐杖堅持一路步行登山，更有隊員攜著家眷，讓家人小孩一起體會、傳承奉茶文化之美。揹水隊表示，看到別人喝水快樂的表情就是他們最滿足、幸福的時刻。

揹水隊會長蘇進雄表示，當初喝了山友給他的一杯水，讓他展開30年的奉茶行動，因為他感受到了那杯水就是愛的循環。他認為，即便多次演講倡導「無塑山林」、提醒少買瓶裝水，都不如讓人在山上最累最渴時喝到一杯水的實際感動，那時感受到的甘甜滋味，將是互相祝福與善意的種子。

新北市環保局主祕陳美玲表示，以新北市為例，目前共有293個取水點，新北市將持續呼籲更多企業加入行動，負起企業社會責任，讓企業與環境共同永續發展。

環保署副署長蔡鴻德表示，「奉茶App」是該署在2020年起與民間合作，在「總統盃黑客松」提案並得獎的成果，藉著建置飲水共享地圖，串連取水站資訊，提供民眾喝水環境，「能拿水喝就不用到處買水喝」以簡單的實際行為參與減塑行動。

奉茶app目前已有20多萬使用者、8,300處奉茶點，聯手減用了約45.8萬的塑膠瓶，但蔡鴻德直言，相對於全台每年耗用了10億個瓶裝水，要做的努力還是很多。

蔡鴻德表示，環保署在疫情趨緩後的目標是將奉茶點擴增至上萬，就像便利超商一樣普及，並結合循環杯租借機制與環保杯優惠，營造民眾開始改變行為的契機。

環保署昨日邀請民眾參加活動，一同享受無塑輕旅行，也體驗揹水隊員的快樂，更要向健行山友推廣奉茶APP，鼓勵自備環保杯前往全國各奉茶站免費取水，從小舉動落實全民綠生活。近期也將於高雄柴山辦理揹水奉茶無塑輕旅行活動，持續推廣奉茶文化與減塑綠生活，屆時歡迎舊雨新知一起參加。

揹水體驗大合照。(照片由環保署提供)