Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊

恩可比文創廣告公司：「日本美食館」以日本文化之一的「祭典」作為主題，將介紹美食與觀光資訊。左右兩側一字排開的攤販與任誰都可以輕鬆加入的祭典舞蹈，營造出日本祭典的氛圍。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/04 09:36
春日大社  鉄道入手。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)

春日大社  鉄道入手。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022台灣美食展將於8月5日在世貿一館盛大展出，日本美食館將以日本文化之的「祭典」作為主題，介紹美食與觀光資訊，並邀請到 TJCA 台灣國際年輕廚師及台灣兒童食育協會的講師，利用茨城縣的食材進行料理示範。

恩可比文創廣告公司（NKB台灣）表示，這次的台灣美食展主題融合台灣飲食、土地、文化、生活，並策畫「美食饗味」「探索廚藝」「政府展館」「異國美食」四大展區。其中，「日本美食館」以日本文化之一的「祭典」作為主題，將介紹美食與觀光資訊。左右兩側一字排開的攤販與任誰都可以輕鬆加入的祭典舞蹈，營造出日本祭典的氛圍。

恩可比文創廣告還說，除了台灣大受歡迎的日本酒、大阪燒、鰻魚飯、柿葉壽司、使用140年歷史宮島醬油烤飛魚高湯製成的玉子燒，還有日本傳統工藝品、珍珠與毛巾等商品。其中，還有來自高知使用在太空旅行了10天的酵母釀製而成的土佐酒，以及來自西日本第一高峰「石鎚山」，獲得許多航空公司頭等艙、商務艙的愛媛地酒。

此外，將有台灣近期開放進口標準的福島縣與茨城縣之攤位。福島縣攤位可以品嘗到普通麵條並搭配濃郁原創辣醬的炒麵、將高湯、味噌 （發酵食品）與起司結合的味噌奶油起司等食品。味噌奶油起司於食品專業獎項FOOD PROFESSIONAL AWARD中獲得了3顆星（金獎）的評價。而茨城縣攤位則有從日本空運且首次來台的冷凍/冷藏自動販賣機「DOHIEMONN」，自動販賣機裡將有來自茨城縣的農產品及加工品等。

恩可比文創廣告接著說，自8月起在台灣市中心街頭也將看見「開運茨城」的戶外廣告，將茨城縣的開運景點、美食與觀光資訊介紹給台灣的大家。以及，將由高知縣帶來祭典中不可缺少的舞蹈表演YOSAKOI。YOSAKOI是一種熱情洋溢的舞蹈表演，由舞者手持會發出聲響的鳴子（原為古時驅鳥的農具），一邊利用鳴子發出聲響一邊跳舞。

台灣觀光協會表示，今年的日本美食館館內舞台區有抽獎及集點活動，舞台由小百合SAYURI擔任主持人，並邀請到TJCA台灣國際年輕廚師協會理事長李思銘 Simon，利用茨城縣的食材進行料理示範。此外還有土佐酒講座+高知宴會文化體驗等活動。以及日本 kids kitchen 協會與台灣兒童食育協會共同合作帶來的食育活動。

台灣觀光協會指出，2020、2021年因受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，經綜合評估後，以防疫為第一優先而取消辦理。睽違2年的台灣美食展將於8月5日至8日於台北世貿中心展覽館一館隆重登場，期間將規劃台日韓節慶、未來食的「美食講座」及「大師廚藝秀」等精彩活動。

2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊

fukuransyo パネル用。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)

2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊

柿の葉寿司。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)
台灣美食展
台灣觀光協會
疫情
日本美食館
大師廚藝秀
美食饗味
政府展館
異國美食
探索廚藝

相關新聞

台灣面對新冠病毒BA.5威脅 詹長權籲採取五大防疫措施
台灣面對新冠病毒BA.5威脅 詹長權籲採取五大防疫措施
2022/08/03 20:41
擘劃台灣港灣城市藍色經濟　2022智慧港灣全球論壇8/24登場
擘劃台灣港灣城市藍色經濟　2022智慧港灣全球論壇8/24登場
2022/08/03 16:01
規劃疫後台灣與日本新常態旅遊行程　日台觀光促進協會來台踩線實地考察
規劃疫後台灣與日本新常態旅遊行程　日台觀光促進協會來台踩線實地考察
2022/08/03 11:51
迎接產業復甦新氣象　2022台灣美食展8/5盛大登場
迎接產業復甦新氣象　2022台灣美食展8/5盛大登場
2022/08/03 10:22
疫情改變台灣旅遊型態　觀光局辦理「誰家最好客」徵文活動
疫情改變台灣旅遊型態　觀光局辦理「誰家最好客」徵文活動
2022/08/02 10:30

更新時間 : 2022-08-04 11:07 GMT+08:00

最受歡迎

（持續更新）裴洛西旋風訪台成果豐碩 離台前揮手致意
（持續更新）裴洛西旋風訪台成果豐碩 離台前揮手致意
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
中國突禁3千多項台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施
中國突禁3千多項台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施
裴洛西訪台灣行程一次看　8/3上午拜會立法院　蔡英文設午宴款待　張忠謀、劉德音也出席　下午會李明哲
裴洛西訪台灣行程一次看　8/3上午拜會立法院　蔡英文設午宴款待　張忠謀、劉德音也出席　下午會李明哲
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
（更新外交部回應）裴洛西今晚訪台？ 共軍演習恫嚇、國軍強化戰備整備
（更新外交部回應）裴洛西今晚訪台？ 共軍演習恫嚇、國軍強化戰備整備
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站