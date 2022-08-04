2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022台灣美食展將於8月5日在世貿一館盛大展出，日本美食館將以日本文化之的「祭典」作為主題，介紹美食與觀光資訊，並邀請到 TJCA 台灣國際年輕廚師及台灣兒童食育協會的講師，利用茨城縣的食材進行料理示範。

恩可比文創廣告公司（NKB台灣）表示，這次的台灣美食展主題融合台灣飲食、土地、文化、生活，並策畫「美食饗味」「探索廚藝」「政府展館」「異國美食」四大展區。其中，「日本美食館」以日本文化之一的「祭典」作為主題，將介紹美食與觀光資訊。左右兩側一字排開的攤販與任誰都可以輕鬆加入的祭典舞蹈，營造出日本祭典的氛圍。

恩可比文創廣告還說，除了台灣大受歡迎的日本酒、大阪燒、鰻魚飯、柿葉壽司、使用140年歷史宮島醬油烤飛魚高湯製成的玉子燒，還有日本傳統工藝品、珍珠與毛巾等商品。其中，還有來自高知使用在太空旅行了10天的酵母釀製而成的土佐酒，以及來自西日本第一高峰「石鎚山」，獲得許多航空公司頭等艙、商務艙的愛媛地酒。

此外，將有台灣近期開放進口標準的福島縣與茨城縣之攤位。福島縣攤位可以品嘗到普通麵條並搭配濃郁原創辣醬的炒麵、將高湯、味噌 （發酵食品）與起司結合的味噌奶油起司等食品。味噌奶油起司於食品專業獎項FOOD PROFESSIONAL AWARD中獲得了3顆星（金獎）的評價。而茨城縣攤位則有從日本空運且首次來台的冷凍/冷藏自動販賣機「DOHIEMONN」，自動販賣機裡將有來自茨城縣的農產品及加工品等。

恩可比文創廣告接著說，自8月起在台灣市中心街頭也將看見「開運茨城」的戶外廣告，將茨城縣的開運景點、美食與觀光資訊介紹給台灣的大家。以及，將由高知縣帶來祭典中不可缺少的舞蹈表演YOSAKOI。YOSAKOI是一種熱情洋溢的舞蹈表演，由舞者手持會發出聲響的鳴子（原為古時驅鳥的農具），一邊利用鳴子發出聲響一邊跳舞。

台灣觀光協會表示，今年的日本美食館館內舞台區有抽獎及集點活動，舞台由小百合SAYURI擔任主持人，並邀請到TJCA台灣國際年輕廚師協會理事長李思銘 Simon，利用茨城縣的食材進行料理示範。此外還有土佐酒講座+高知宴會文化體驗等活動。以及日本 kids kitchen 協會與台灣兒童食育協會共同合作帶來的食育活動。

台灣觀光協會指出，2020、2021年因受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，經綜合評估後，以防疫為第一優先而取消辦理。睽違2年的台灣美食展將於8月5日至8日於台北世貿中心展覽館一館隆重登場，期間將規劃台日韓節慶、未來食的「美食講座」及「大師廚藝秀」等精彩活動。

fukuransyo パネル用。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)

柿の葉寿司。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)