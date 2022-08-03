〈時評〉台灣面對新冠病毒 BA.5 變異株新威脅　要準備的五項防疫措施

新冠肺炎（Covid-19）是由一種具有高度傳染性和致病性的新冠狀病毒（SARS-CoV-2）引起的全球大流行傳染病，此病毒在2 019年底出現在中國的隨後有五支主要變種Alpha、Beta 、Gamma、Delta和 Omicron。自 2020 年 1 月 30 日世界衛生組織宣佈Covid-19為國際關注的突發公共衛生事件 (PHEIC) 以來Covid-19大流行已經持續了2.5年，截至 2022年7月31日止全球已報告約5.763億確診病例和640萬例死亡。

在本文中我使用 OurWorldInData.org 報告的 Covid-19 統計數據來描述大流行防疫的成果。首先，我使用Covid-19每日死亡人數的7天滾動平均值來描述過去 2.5年在台灣爆發的Covid-19疫情中的大流行防疫成果，OurWorldInData.org使用7天滾動平均值的目的是為了獲得更穩定的每日死亡人數估計。然後，我使用了每百萬人中的Covid-19累計死亡人數為指標，將台灣的大流行防疫成果與世界和亞洲的平均水平，以及和亞太地區的主要國家進行了比較。為了排除不同國家之間人口規模的差異對死亡數的影響，OurWorldInData.org 使用每百萬人中的 Covid-19 死亡人數來比較各國之間的統計數據。

截至2022年7月31日止，台灣總共報告了約459萬Covid-19確診病例和 8927死亡。迄今為止在這場持續的大流行中，台灣發生了兩次重大的 Covid-19 疫情，即2021年5月至9月期間的Alpha疫情，以及自2022年5月以來仍在持續中的BA.2 Omicron疫情。根據OurWorldInData.org的數據，台灣在2021 年Alpha流行波期間，每日Covid-19死亡人數的7天滾動平均值從5月23日的 1.57人，經過6月6 日達到峰值的26.29人，到 9月25日的 1.29 人。台灣在這次Alpha 變異株疫情的4個月期間約有830人死於Covid-19。

根據 OurWorldInData.org 的數據，台灣在2022年Omicron流行期間，每日 Covid-19 死亡人數的 7 天滾動平均值從4月30日的1.29人，經過6月11日達到峰值 的192.14人，到7月31日的50.71人。台灣在這次的 BA.2 Omicron 變異株流行的3個月期間約有8000人死於Covid-19。台灣Covid-19 大流行防疫成果與其他國家相比如何？截至2022年7月31日，台灣累計Covid-19 死亡人數為每百萬人374.14人，低於世界平均的每百萬人809.21人但高於亞洲平均每百萬人309.62人。截至2022年7月31日，10個亞太主要國家的每百萬人中的Covid-19累計死亡人數均低於世界平均水平，即印尼（573.48）、菲律賓（533.25）、韓國（483.66）、澳洲（457.74）、越南 (442.12)、印度 (373.98)、紐西蘭 (292.8)、新加坡 (275.05)、日本 (261.68) 和中國 (3.67)。在這10個亞太主要國家中，紐西蘭、日本、新加坡和中國的每百萬人Covid-19 累計死亡人數也都低於亞洲平均水平。雖然自大流行開始以來台灣就採取嚴格的邊境管制和全民配戴口罩等強制且嚴格的管控措施，但是在這場持續2.5年的疫情中，台灣的Covid-19防疫成果不但高於亞洲的平均水平，也落後幾個鄰近先進國家。

為什麼以每百萬累計Covid-19死亡人數為指標的台灣Covid-19大流行防疫成果，會高於亞洲的平均水平和紐西蘭、日本、新加坡和中國的數值呢？主要原因是2022年爆發BA.2 Omicron的高死亡率所導致的結果，與2021年爆發Alpha流行的時候相互比較可以發現，在2022年BA.2 Omicron持續的流行期間台灣Covid-19死亡人數增加了約100倍。從疫情發展的歷程來看每百萬人Covid-19累計死亡人數的變化可以看出來，台灣的數值分別在Alpha流行期間的2021年5月28日超過了中國，在BA. 2 Omicron流行中的2022年6月10日超過亞洲平均，在2022年6月27日超過新加坡和日本，在2022年7月31日超過印度。如果台灣的Covid-19死亡率繼續保持在目前的水平，再過一個月台灣每百萬人口的累計Covid-19死亡人數將很快進入韓國、澳洲和越南的每百萬人口的累計Covid-19死亡人數的範圍內。

台灣在控制Covid-19死亡人率方面，與亞太地區的國家相比表現平平的原因是什麼？一種可能的解釋是當爆發Alpha和BA.2 Omicron流行之初，族群的免疫狀況不足以保護台灣全部的人口。政府採購有效疫苗的時間較晚，導致台灣這兩次疫情暴發之初人群的疫苗接種覆蓋率相對較低，尤其是老年人和兒童這兩類弱勢群體。

另一種可能性是在這兩次暴發期間不夠全面和不夠頻繁的疾病監測和篩檢，導致未能充分和及時地確診已經感染的Covid-19病例。在疫情爆發之初沒有在社區部署使用PCR和ART檢測的主動監測計劃，可能延遲了病例的發現和感染患者的及時和適當的醫療護理。另一個原因可能是在這場曠日持久的2.5年大流行中產生的，政府對Covid-19應對和控制措施產生的自滿情緒和人民對Covid-19疫情顯露出的防控疲勞。政府對持續收緊邊境管控以抵禦 SARS-CoV-2 病毒新變種入侵台灣效果的過度自信，以及在放鬆非藥物干預的公衛防疫前未做好配套措施準備，是BA.2 Omicron在社區中迅速傳播、Covid-19病例迅速飆升的可能原因。而台灣在BA.2 Omicron爆發期間過高的Covid-19確診率最終轉化成過高的Covid-19死亡率。

過去有過大流行經驗的國家通常更有能力應對新疾病爆發的挑戰，如果這些國家可以將疫病對社會的教訓納入大流行準備計畫中的話。台灣能夠在2020年大流行之初對Covid-19做出迅速反應，一個原因之一是我們從2003年的SARS 流行中吸取了悲慘的教訓並厲行防疫改革。當我們在未來幾個月可能面臨 BA.5 的新威脅當前，我們可以從台灣遏制BA.2的平庸表現中吸取什麼防疫的教訓？ 觀念上，Covid-19控制的下一步應該保持迄今為止有效的防疫措施，同時採取台灣以前沒有使用過的更積極的防疫方法。做法上，為實現低感染、低死亡率的大流行控制目標，我建議現在就採取以下幾項有效的防疫行動為2022年秋冬可能爆發的BA.5疫情做好準備。

首先，實現全民完全接種。儘早為兒童完成3劑疫苗接種和為成人完成4劑疫苗接種。其次，擴大SARS-CoV-2病毒監測。對托兒所、幼兒園、小學的學生和長期護理機構的老人進行每週一至五次的PCR檢測，對各都縣市的廢水進行每週一次PCR檢測，增加確診者病毒基因定序的人數。第三，在全國的醫療機構和定點照護設施中為確診病例提供抗病毒治療的醫療服務。第四，調和統一確診病例、密切接觸者和國際入境旅客的檢測、檢疫和隔離的指引和規定，以進行持續2週的逐日PCR或抗原快篩(ART)檢測來規劃檢疫隔離天數縮短和地點彈性化的替代檢疫措施。最後，室內公共場所和室外人群聚集場所應保持戴口罩的要求，餐廳、健身房、托兒所、長期護理機構和醫院的通風要改善到讓室內二氧化碳濃度控制在600 ppm以下的室內通風品質。

作者為台灣大學特聘教授；亞太堅韌研究基金會董事；堅韌再造委員會亞太中心國際顧問團主席