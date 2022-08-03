台灣面對新冠病毒BA.5威脅 詹長權籲採取五大防疫措施

（台灣英文新聞 / 綜合報導）新冠肺炎爆發至今兩年多，台灣防疫表現究竟如何？台大公共衛生學院教授詹長權以死亡率分析，台灣其實落後鄰近幾個先進國家，他並呼籲採取五大措施，迎戰BA.5變異病毒株。

詹長權以OurWorldInData.org 報告的每日死亡人數7天滾動平均值，來分析過去 2.5年台灣防疫成果。以每百萬人中的累計死亡人數作為指標，將台灣與世界和亞洲的平均水平，以及和亞太地區的主要國家進行了比較。

結果發現，截至2022年7月31日，台灣累計死亡人數為每百萬人374.14人，低於世界平均的每百萬人809.21人，但高於亞洲平均每百萬人309.62人。

截至2022年7月31日，10個亞太主要國家的每百萬人中的累計死亡人數均低於世界平均水平，即印尼（573.48）、菲律賓（533.25）、韓國（483.66）、澳洲（457.74）、越南 (442.12)、印度 (373.98)、紐西蘭 (292.8)、新加坡 (275.05)、日本 (261.68) 和中國 (3.67)。

為什麼以每百萬累計Covid-19死亡人數為指標的台灣Covid-19大流行防疫成果，會高於亞洲的平均水平和紐西蘭、日本、新加坡和中國的數值呢？主要原因是2022年爆發BA.2 Omicron的高死亡率所導致的結果，與2021年爆發Alpha流行的時候相互比較可以發現，在2022年BA.2 Omicron持續的流行期間台灣染疫死亡人數增加了約100倍。

台灣在控制染疫死亡人率方面，與亞太地區的國家相比表現平平的原因是什麼？一種可能的解釋是當爆發Alpha和BA.2 Omicron流行之初，族群的免疫狀況不足以保護台灣全部的人口。

政府採購有效疫苗的時間較晚，導致台灣這兩次疫情爆發之初人群的疫苗接種覆蓋率相對較低，尤其是老年人和兒童這兩類弱勢群體。另一種可能性是在這兩次爆發期間不夠全面和不夠頻繁的疾病監測和篩檢，導致未能充分和及時地確診已經感染的COVID-19病例。

在疫情爆發之初沒有在社區部署使用PCR和ART檢測的主動監測計劃，可能延遲了病例的發現和感染患者的及時和適當的醫療護理。另一個原因可能是在這場曠日持久的2.5年大流行中產生的，政府對COVID-19應對和控制措施產生的自滿情緒和人民對疫情顯露出的防控疲勞。

政府對持續收緊邊境管控以抵禦 SARS-CoV-2 病毒新變種入侵台灣效果的過度自信，以及在放鬆非藥物干預的公衛防疫前未做好配套措施準備，是BA.2 Omicron在社區中迅速傳播、病例迅速飆升的可能原因。而台灣在BA.2 Omicron爆發期間過高的確診率最終轉化成過高的死亡率。

當我們在未來幾個月可能面臨 BA.5 的新威脅當前，我們可以從台灣遏制BA.2的平庸表現中吸取什麼防疫的教訓？

首先，實現全民完全接種。儘早為兒童完成3劑疫苗接種和為成人完成4劑疫苗接種。其次，擴大SARS-CoV-2病毒監測。對托兒所、幼兒園、小學的學生和長期護理機構的老人進行每週一至五次的PCR檢測，對各都縣市的廢水進行每週一次PCR檢測，增加確診者病毒基因定序的人數。

第三，在全國的醫療機構和定點照護設施中為確診病例提供抗病毒治療的醫療服務。第四，調和統一確診病例、密切接觸者和國際入境旅客的檢測、檢疫和隔離的指引和規定，以進行持續2週的逐日PCR或抗原快篩(ART)檢測來規劃檢疫隔離天數縮短和地點彈性化的替代檢疫措施。最後，室內公共場所和室外人群聚集場所應保持戴口罩的要求，餐廳、健身房、托兒所、長期護理機構和醫院的通風要改善到讓室內二氧化碳濃度控制在600 ppm以下的室內通風品質。