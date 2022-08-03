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中共報復裴洛西訪台 唯不敢碰晶片產業

2020年，中國九成晶片仰賴進口。中國也是台積電的主要消費者，佔了10％業務。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/03 19:53
噴染美國國旗的台灣蘭花（圖／蔡英文臉書）

噴染美國國旗的台灣蘭花（圖／蔡英文臉書）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）農產品禁令、軍演威嚇，中國從經濟到軍事層面，展開一連串針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台的報復措施。然而，中共叫罵再大聲，手段再無賴，卻唯獨不敢碰一塊領域，那就是攸關其自身科技業存續的半導體產業鏈。

在裴洛西還沒真的抵台之前，北京就已於1日突襲，禁止百餘家台灣食品公司商品。她2日抵台後，報復行動擴及農業，再禁柑橘類水果與兩種魚類，與此同時宣布展開史無前例的「環島」六海域實彈演習，甚至觸及我國領海，國防部痛批形同海空封鎖台灣。

然而，美聯社報導，儘管中國是台灣最大貿易夥伴，去年雙邊貿易額激增了26%，來到3,286億美元，在台灣掌有半導體先進製程龍頭地位的優勢下，即便緊張態勢升高，在這方面也不敢輕舉妄動。

中國目前僅能自產低階晶片，但就汽車、電腦、手機、醫材等產品所需的高階晶片，還是非台灣不可。2021年，台對中輸出晶片上升了24.4%，創下了1,043億美元的銷售額。

CNN周一（1日）公布了台積電董事長劉德音的訪談，就闡明了其作為防護盾的地位。針對中國犯台風險，劉德音話說得明白，兩岸開戰，誰都是輸家。他強調，台積電不是能靠武力奪取的企業，戰爭爆發，TSMC就完全無法運作（non-operable）。

劉表示，該公司的精密設施之所以能運作，仰賴的是與歐洲、日本與美國等地區的即時連結，從原料、化學物質、設備零件到工程軟體檢測等環節，缺一不可，牽一髮動全身。再者，中國是台積電的消費市場，佔了其業務10%，「他們需要我們，這可不是壞事。」這意味一旦動武，供應鏈必斷。

因此就算中共大動肝火，還是相當清楚，台灣有著能予以掣肘的本錢，畢竟傷敵一千，自損八百，可不能稱得上是勝利。

中共報復裴洛西訪台 唯不敢碰晶片產業

中共報復裴洛西訪台 唯不敢碰晶片產業
蔡英文3日在台北賓館宴請裴洛西、台積電創辦人張忠謀與董事長劉德音等人（圖／蔡英文臉書）
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