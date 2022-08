裴洛西力行「反中挺人權」！31年前曾至天安門抗議 聲援香港、新疆

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)裴洛西(Nancy Pelosi)一直以來有鮮明反中立場,她不但在1991年曾私訪天安門廣場抗議,也在香港反送中遊行時呼籲禁售香港鎮暴武器,更領導眾議院通過《防止強迫維吾爾人勞動法》,力挺新疆人權。

CNN全篇幅報導現年82歲的美國眾議院議長裴洛西,長期以來以行動展現反中立場,不只是這次不顧中國對美、台的文攻武嚇,堅持來台訪問,她早在1989年天安門事件發生時,協助提案讓約4萬名中國留學生在簽證過期後留在美國,避免受到中國迫害,她也在1991年以私人行程前往北京天安門廣場,展示旗幟以紀念示威者。

此外,天安門事件發生時,陸德成、於冬月、於志堅三名青年破壞了懸掛在天安門廣場上的毛澤東肖像而後被捕入獄,裴洛西也在2009年時與甫出獄的三人一同發表談話,並代表華府紀念六四天安門事件20週年的活動。

CNN指出,裴洛西一直以來在國會擔任代表美國面對中國官員的角色,當今國際局勢之下,台灣成為美、中之間的衝突點,這次亞洲行之中的訪台行程受到美國政府內部與外部不少聲音阻擾,裴洛西卻堅持立場,於8月2日訪台,成為繼1997年訪台的共和黨籍眾院議長金瑞契以來最高官位的美國官員。

根據CNN刊出的歷史照片,可以看到裴洛西對於支持人權不遺餘力,1991年9月,裴洛西和美國眾議員瓊斯(Ben Jones)和以及共和黨的米勒(John Miller)在北京天安門廣場上,拿出黑底白字的橫式標語,以中英文書寫「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」(To Those Who Died for Democracy in China)。

此外,裴洛西在1996年5月在記者會中向外界提到一項將制裁中國侵權問題的法案,這項法案的目的是期盼當時的總統柯林頓(William Jefferson Clinton)能向中國施壓,以履行其保護美國軟體的協議。

六四天安門事件30年之際,裴洛西更與中國民運人士楊建利一同於華府集會上揭開了天安門廣場示威者「坦克人」的雕像,這象徵反對中國威權統治、嚮往民主自由精神的反中力量,裴洛西當時說「中國人民渴望的民主改革,應由他們自己決定」。

2020年,裴洛西簽署《2020年維吾爾人權政策法案》,允許制裁鎮壓、監禁新疆維吾爾族群,及其他穆斯林族群的官員。

今年,美國國會及行政當局中國委員會(CECC)舉行題為「北京奧運會和被鎮壓的面孔」的聽證會,當時裴洛西也受邀參與,該聽證會主要討論中國利用冬奧來分散人們對其侵犯人權行為的注意力。

裴洛西與中國民運人士柴玲會面,柴玲是1989年中國最知名的抗議運動領袖之一。(圖/美聯社)