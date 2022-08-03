「你們都是我心目中的活菩薩！」侯友宜贈向日葵及乖乖鼓勵社工

父親節前夕， 新北市長侯友宜特地悄悄到新北市家防中心第2辦公室關懷， 與幾位男性社工對談，瞭解他們在服務個案中所付出的心力， 有社工提到面對案家突遭變故的心情，第一句話最難開口； 也有社工表示，臨終老太太的一句話，支撐他工作27年的力量。 侯友宜致贈了向日葵及乖乖， 祝福他們在服務案家時有如向日葵般的溫暖和光輝， 而乖乖則是社工最喜愛的綠色神物。

家防中心資深督導張信熙回憶，1995年初任某長照機構的社工時，有次接獲通報， 和居服員到一位獨居的阿嬤家服務，阿嬤因長年臥床造成褥瘡， 傷口甚至長出蛆來，阿嬤痛苦的哀嚎，他和居服員趕緊將她送醫， 並一路陪伴，阿嬤用無助的眼神望著他，他叫阿嬤不要擔心， 一定會陪著到醫院，阿嬤說了聲謝謝，沒想到隔天阿嬤就往生了， 但他因此而投入老人保護工作10年，迄今社工生涯27年， 仍一本初衷。

另位社工簡怡全提到，有位單親計程車司機為了邊照顧身障孩子， 將孩子放在前座一起跑車，社工接獲通報後，協助安置孩子， 讓父親可以專心開車賺錢，這位父親後來跟他說，還好有社工幫忙， 不然一度想帶著孩子一起走，「一了百了」，讓人聽了非常心酸。

北海岸社福中心社工官仕軒表示，他在協助太魯閣事故案中， 有位婦人痛失3名至親， 他一直在想見面訪案時第一句話該怎麼開口？ 結果婦人看到社工來訪關懷，一下潰堤了，不斷的哭泣和自責， 他必須以專業的心理輔導來降低婦人的內疚感， 迄今還陪同參加台鐵的肇事賠償。

瑞芳社福中心的督導黃凱威則提到去年雙溪虎豹潭事件， 造成2名大人、4名小孩罹難，當最後一名小妹妹找到時， 他看到市長抱著爸爸不斷的安撫鼓勵， 其實市長也是一個最暖心的社工，陪伴也是一種安定的力量。侯友宜傾聽一線社工的心聲，脫口而出：「 你們都是我心目中的活菩薩！」 感謝社工們在每一個角落裡陪伴弱勢的家庭， 協助個案解決各項困境，他也籲請在付出照顧關懷的同時， 不忘照顧好自己。

社會局長張錦麗表示，中央統籌分配稅款， 新北市的人均分配是六都最低，儘管如此， 侯市長全力支持社會福利，3年來增加了61億元社福預算， 也擴充了服務人力258名，其中光一線社工就增加了184名， 新北市目前有718名社工，在各個領域裡提供服務。