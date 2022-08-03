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「你們都是我心目中的活菩薩！」侯友宜贈向日葵及乖乖鼓勵社工

By 台灣英文新聞
2022/08/03 17:17
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

父親節前夕，新北市長侯友宜特地悄悄到新北市家防中心第2辦公室關懷，與幾位男性社工對談，瞭解他們在服務個案中所付出的心力，有社工提到面對案家突遭變故的心情，第一句話最難開口；也有社工表示，臨終老太太的一句話，支撐他工作27年的力量。侯友宜致贈了向日葵及乖乖，祝福他們在服務案家時有如向日葵般的溫暖和光輝，而乖乖則是社工最喜愛的綠色神物。

家防中心資深督導張信熙回憶，1995年初任某長照機構的社工時，有次接獲通報，和居服員到一位獨居的阿嬤家服務，阿嬤因長年臥床造成褥瘡，傷口甚至長出蛆來，阿嬤痛苦的哀嚎，他和居服員趕緊將她送醫，並一路陪伴，阿嬤用無助的眼神望著他，他叫阿嬤不要擔心，一定會陪著到醫院，阿嬤說了聲謝謝，沒想到隔天阿嬤就往生了，但他因此而投入老人保護工作10年，迄今社工生涯27年，仍一本初衷。

另位社工簡怡全提到，有位單親計程車司機為了邊照顧身障孩子，將孩子放在前座一起跑車，社工接獲通報後，協助安置孩子，讓父親可以專心開車賺錢，這位父親後來跟他說，還好有社工幫忙，不然一度想帶著孩子一起走，「一了百了」，讓人聽了非常心酸。

北海岸社福中心社工官仕軒表示，他在協助太魯閣事故案中，有位婦人痛失3名至親，他一直在想見面訪案時第一句話該怎麼開口？結果婦人看到社工來訪關懷，一下潰堤了，不斷的哭泣和自責，他必須以專業的心理輔導來降低婦人的內疚感，迄今還陪同參加台鐵的肇事賠償。

瑞芳社福中心的督導黃凱威則提到去年雙溪虎豹潭事件，造成2名大人、4名小孩罹難，當最後一名小妹妹找到時，他看到市長抱著爸爸不斷的安撫鼓勵，其實市長也是一個最暖心的社工，陪伴也是一種安定的力量。侯友宜傾聽一線社工的心聲，脫口而出：「你們都是我心目中的活菩薩！」感謝社工們在每一個角落裡陪伴弱勢的家庭，協助個案解決各項困境，他也籲請在付出照顧關懷的同時，不忘照顧好自己。

社會局長張錦麗表示，中央統籌分配稅款，新北市的人均分配是六都最低，儘管如此，侯市長全力支持社會福利，3年來增加了61億元社福預算，也擴充了服務人力258名，其中光一線社工就增加了184名，新北市目前有718名社工，在各個領域裡提供服務。

更新時間 : 2022-08-03 18:26 GMT+08:00

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