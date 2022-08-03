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HiNet光世代「速在必行」500M/250M 1,099元力抗通膨

500M優惠價大獲好評申辦量倍數成長

By 台灣英文新聞
2022/08/03 17:07
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

中華電信力抗通膨，日前推出HiNet光世代「速在必行」方案，超優惠價格成功引起客戶申辦熱潮，中華電信統計500M(含)以上客戶較去年同期成長2倍，顯示該方案深獲好評；即刻起申辦HiNet光世代500M/250M高速寬頻，月繳只要1,099元，合約期間最高現省16,800元，網路門市申辦加贈Hami Point 300點！享受飆網趁現在。

HiNet光世代超高速光纖上網服務，擁有優於業界的網路品質，500M/250M方案原價1,799元現在只要1,099元，合約期間最高現省16,800元，此外免費升級Wi-Fi 6，有效提升全屋訊號涵蓋率，申辦再享0元使用6個月Hami Video影劇館或電視館(2選1)，或防駭守門員/色情守門員(4選1)，8月底前於網路門市申請加贈Hami Point 300點(1點等同1元)，更可參加【小小兵2：格魯的崛起】電影票及豐富的周邊產品抽獎活動，這麼多的好康優惠現在升級高速寬頻網路超划算：https://www.cht.com.tw/home/campaign/broadbandlimittime/index.html

為感恩爸爸的辛勞，中華電信推出網路限定HiNet光世代搭配MOD「爸氣好禮送給您」快閃方案，即日起至8/9於網路門市新申請/升速300M/100M指定資費方案搭配MOD，加贈萬元好禮三選一，包含【3M】淨呼吸倍淨型空氣清淨機(價值13,000元)、【tokuyo】3D溫感滾足樂(價值12,800元)、【Hami Point】6,200點，父親節贈禮首選中華電信。立即申請：https://www.cht.com.tw/home/campaign/broadband2022fathersday/index.html

更新時間 : 2022-08-03 18:26 GMT+08:00

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