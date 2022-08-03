金山高中首創跨界引進電商課程　帶學生到老街選物直播拍賣行銷

新北市金山高中掌握電子商務產業趨勢， 與社團法人社會影響力協會、電商平台寵愛女人合作，於今(2022)年2月起，首創結合線上電商、在地金山老街商家， 規劃一學期電子商務實務操作課程，由業師入班協同教學， 提供學生電子商務實務演練及行銷經營理念。

教育局表示，金山高中屬於綜合高中，除學術學程外，另有專門學程 包含商業經營學程、電子商務學程、 觀光事業學程及餐飲管理學程等，具有多元職業群科課程。本次於商 業群學程首創電商課程供學生選修，以培養具備跨域能力和掌握社會 脈動的技職人才。

金山高中校長陳玉桂表示，金山高中的學生在高二時適性分流， 學生可選擇屬於技職體系的專門學程，為了整合理論與實務，協力民 間協會、電商平台及業師共同推動課程， 培養學生實作力及解決問題能力， 並透過成果發表會讓學生展現所學，學生優異的表現， 展現對電子商務運作的了解，也證明創意行銷課程深受學生喜愛。

合作課程設計的寵愛女人電商平台創辦人陳滙敏表示， 課程設計包括成功創業故事分享、文案撰寫、銷售操作解析、 企業商號實地參訪、如何挑選上線產品及直播演練等， 以進行分組創意競賽及成果發表， 讓學生完整體驗電子商務的操作流程。 讓學生以金山老街在地的企業為上線商品的選擇標的， 並實地與在地店家面對面洽談，學生的學習與在地產業緊密的連結， 這對學生而言是難得的學習經驗。

社團法人社會影響力協會王志方秘書長表示， 協會致力於推動永續發展目標(SDGs)， 希望透過課程協助青少年訂定未來目標，並促進社區發展與社會進步 ，看著金山地區的學子能學以致用，累積未來投入電子商務的能力， 相信一定能發揮在地影響力，讓社區更好。

選修課程的學生李欣穎說，期末時同學以直播帶貨進行分組發表， 卯足全力行銷冰心地瓜、牛軋餅、阿玉麻粩及肉乾等金山名產， 充份展現幽默、風趣、聚眾及機智的臨場反應，講師讓我們克服困難 ，勇敢與鏡頭前觀眾對話。此外陳于庭同學也說，在老師的指導下， 我學到很多直播帶貨、影片剪輯、撰寫文案等網路行銷知能，感覺自 己的表達能力及膽量都提升了。

教育局長張明文表示，新北市推動4年4億「贏得未來，技職人才」 計畫，完整建立一貫化技職人才培育體系，培育具備實作、 創新及跨域力的國際專業技術人才， 鼓勵各校規劃課程能夠對準產業並與業界進行產學合作， 為社會培育更多優秀的人才。

電商平台業師陳匯敏執行長於課堂中分享電商所需專業知識架構。(照片來源：新北市教育局提供)

業師準備豐富多元的學習單，讓學生分組討論建立電商所需專業知識架構。(照片來源：新北市教育局提供)