《永遠永遠的福爾摩沙》正式上線！近距離觀賞台灣特有種野鳥 絕美星空打開內心享受純粹孤獨

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）資深媒體人楊憲宏，同時也是台灣關懷中國人權聯盟創會理事長，擔任總製作的《永遠永遠的福爾摩沙》（Formosa Forever）原創節目，以微電影規格拍攝生態紀錄片，兩大系列為台灣鳥類特有種及絕美星空，共20集每集約3分鐘，自即日起可於英文影音平台Taiwan Plus收看，後續也將於公視播出。

《永遠永遠的福爾摩沙》與生態紀錄片先驅劉燕明導演、天文觀測家陳培堃導演、以及艾格音樂有限公司音樂及聲音總監黃馨瑩共組國家隊製作，並獲長期致力保護環境的財團法人義美環境保護基金會支持。今(3)日記者會上，團隊宣告節目正式放映，後續也將於公視播出，全英文解說台灣獨特野鳥生態與星空美景，搭配原住民、閩南、客家傳統歌謠，打造一封寫給福爾摩沙的情書。

楊憲宏表示，鳥跟星空比我們早就在台灣，而且比我們都還愛台灣，節目將500萬年前就存在的星空景象呈現給大家，並從人文角度切入，旁白講述的是影像背後的故事及意義，也包含很多價值觀，當初和文化部長李永得討論時，覺得拍攝20集根本不夠，已和部長約定要做100集，接下來打算紀錄台灣有活力的街舞團體，搭配AR或VR等技術，帶來流暢震撼的畫面也保存珍貴的台灣文化。



楊憲宏。（圖/Taiwan Plus）

楊憲宏說明，台灣位於中低緯度的地理位置，可以觀測到85%以上的星空，更有密集的高海拔山峰與海平面，擁有絕佳觀測星空的地理環境；而豐富的環境孕育著超過670個野鳥品種，其中更包含29個特有種，節目不只帶領觀眾探索台灣特有種野鳥蹤跡，也走訪第一高峰玉山、澎湖、墾丁等地觀測星象。

楊憲宏強調，特有種的意義是牠們本來是從外地來，但時間久了就變成台灣的特有種，從自然生態角度去看，台灣是一個自主獨立的國家，台灣任何的人文意象發展都不應離開大自然，台灣就是一個獨特的地方。



今日記者會現場放映節目精彩片段。（圖/台灣英文新聞）



左起：楊憲宏、劉燕明、陳培堃及黃馨瑩於記者會上對談製作心得。（圖/台灣英文新聞）

星空系列導演為台灣首位拍到哈雷彗星的陳培堃，他回憶到玉山拍攝是很特別的經驗，光是扛著器材順利抵達拍攝地點，就非常具有挑戰性，當拍攝到月光照映在塔塔加夫妻樹的樣貌，搭配著獵戶座與天狼星一同出現時，覺得一切辛苦都值得了，當時的星空美景，至今仍深深烙印在他的腦海當中。

陳培堃說，自己身為大自然愛好者，記錄大自然是使命，除了追求最純粹的星空，他喜歡一個人在山上澄淨的感覺，颱風來臨前的星空是他最喜歡的，因為那時候的空氣很透明度沒有任何雜質，當颱風來大家都要下山時，他反而要上山，因為可以看到最亮麗跟澄淨的星空。

陳培堃建議觀眾看影片時把自己真正放下「心空」去看星空，就算沒有機會真的到玉山頂或墾丁看星星，可以在每天晚上11時57分放節目或純粹聽音樂也好，每晚花3分鐘看星空跟鳥，會打開你的心的另外一個面向。

義美食品公司顧問蔡寶來指出，義美今年邁入第88年，很久以前就開始實踐社會企業責任，長期耕耘詩歌、原住民、布袋戲等議題，而且細水長流的慢慢作，生態環保是世界共通的語言，台灣人常忽略土地之美，義美很努力的讓更多國人知道在地美，台灣的小孩如果不會爬山玩水是很糟塌老天爺的恩賜，既然老天給了這麼好的環境就要好好利用！

蔡寶來提及，楊憲宏是義美環保生態的老戰友，透過團隊努力，希望節目還有後續並做更完整的整理，「雖然對岸讓世界注意到我們，但希望是以更和平美好的方式讓世界看見台灣。」

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義美食品公司顧問蔡寶來。（圖/Taiwan Plus）