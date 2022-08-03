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擘劃台灣港灣城市藍色經濟　2022智慧港灣全球論壇8/24登場

主辦單位高市府經發局表示，藉由輕軌列車在城市中往來穿梭，盼能吸引更多企業與民眾參與，進一步了解全球港灣城市未來發展趨勢。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/03 16:01
照片由高市府經發局提供

照片由高市府經發局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）原訂2020年辦理第三屆「智慧港灣全球論壇」，受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響延至今(2022)年舉辦，並以「打造百年智慧港灣」為主軸將於8月24日在高雄展覽館舉辦，預計邀請30位國內外權威專家學者，與基隆、高雄雙港首長及相關機關、企業代表對談交流，擘劃台灣港灣城市藍色經濟與永續發展願景。

主辦單位高市府經發局今（3）日指出，為歡迎今年度的智慧港灣全球論壇舉辦，1日起在亞灣奔馳的高雄輕軌列車已換上新裝，以巨型的「K」字設計凸顯高雄，結合海浪意象代表城市轉型如浪花一波接一波，藉由輕軌列車在城市中往來穿梭，為疫情後復辦的論壇活動行銷宣傳，盼能吸引更多企業與民眾參與，進一步了解全球港灣城市未來發展趨勢。

高市府經發局長廖泰翔表示，智慧港灣全球論壇是高市府在2016年創辦的重要國際會展活動，藉由兩年一次地舉行與全球重要港灣城市交流對話，活絡經濟、社會、文化、知識和人才等各方面資源，推動港灣城市藍色經濟與永續發展，舉辦至今已與全球25個國家建立夥伴合作關係，原訂前（2020）年辦理第三屆，但受COVID-19疫情影響延至今年舉辦。

廖泰翔接著說，COVID-19疫情衝擊全球經濟與城市發展，但也加速智慧科技應用和產業數位轉型進程，也因此此屆論壇以「打造百年智慧港灣」為主軸，與交通部、海委會共同規劃智慧港口與海洋科技兩大主題，計有7場專題演講及分組座談，邀請30位國內外專家學者與港灣城市代表深度交流，分享5G AIoT、智慧城市、數位轉型、無人載具的發展趨勢與經驗。

高雄市經發局表示，「2022智慧港灣全球論壇」將於8月24、25日在高雄展覽館舉辦，現場除有專家分享與交流外，亦邀請超過25個單位與企業規劃出高雄意象館、智慧港口願景館及海洋科技創新專區，展出相關應用與解決方案。

擘劃台灣港灣城市藍色經濟　2022智慧港灣全球論壇8/24登場

2018智慧港灣全球論壇。(資料照由高市府經發局提供)
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