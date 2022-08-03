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裴洛西即將訪韓 南韓總統尹錫悅卻因「休假」不見面？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/03 15:32
南韓總統尹錫悅休假中，將不會與裴洛西見面（圖／美聯社）

南韓總統尹錫悅休假中，將不會與裴洛西見面（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西已於昨（2）日晚間抵台，今日下午於台灣的行程結束後將前往南韓，而根據南韓東亞日報報導，總統尹錫悅因正值休假期間，不會與裴洛西見面，將由南韓國會議長金振杓會見。

南韓總統辦公室於今（3）日表示，希望裴洛西此次的東南亞行程能順利結束，也非常歡迎裴洛西的到來，盼透過美韓兩國國會議長的對話獲致成果。聲明並表示，將透過密切對話與合作來維持區域內和平，解決各種國際問題。

裴洛西預計將於明（4）日上午與南韓國會議長會面，並進行約50分鐘的會談，預計談及印太地區的安全、經濟合作及氣候危機，會談結束後將共進午餐。

南韓總統辦公室表示，因裴洛西訪韓時間與尹錫悅總統的休假時間重疊，故未安排見面。8月1日至8月5日為尹錫悅上任以來的第一次休假。裴洛西於2015年亦曾參訪南韓，當時則是會見了時任總統朴槿惠及時任外交部長尹炳世。然而此次不只總統尹錫悅，南韓外交部長朴振亦因前往柬埔寨出席東盟外長會議而無法見上一面。

關於總統尹錫悅及外交部長朴振各自以休假及出差為由不與裴洛西會晤，有人揣測，由於裴洛西訪韓期間可能公開討論台灣議題，讓南韓政府不得不考慮到對中關係，為了避免這種尷尬的局面，才會安排出這種巧合。

對於尹錫悅在此刻休假一事，諸多韓國網友表達不滿。「在這種情況下，尹錫悅居然休假？」「有時間休假喝酒，在這種時刻卻沒時間討論國家大事？」「尹錫悅知道裴洛西是誰嗎？」
南韓
裴洛西
尹錫悅
休假

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