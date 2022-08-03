裴洛西投書：來台展現美國對民主的承諾

（台灣英文新聞／政治組 組合報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西2日率團訪台，其投書也在《華盛頓郵報》刊出，裴洛西於文中強調，美國應謹記1979年「台灣關係法」對台灣的承諾，諸國如今對台灣複合式打壓，美國須與台灣站在一起，此番來台即印證美國對民主的承諾。

「台灣關係法」為美國支持台灣之基石

裴洛西於文章中指出，43年前由時任美國總統卡特簽署的「台灣關係法」，是美國亞太外交政策最重要的支柱之一，為台美的經濟與外交關係提供框架，並促進雙方基於自決和自治、民主和自由、人性尊嚴和人權等共同的利益和價值觀的深厚情。

美國也藉此向支持台灣自衛許下莊嚴承諾：「視任何以非和平手段決定台灣未來的任何企圖……為對西太平洋地區和平與安全的威脅，並且為美國嚴重關切。」

裴洛西強調，今日美國應謹記誓約，「我們必須支持台灣，這個強韌之島」，她讚揚台灣從對抗武漢肺炎疫情、提倡環境保育和氣候變遷行動等，是「治理上的領導人」，也在和平、安全和經濟活力居領導地位；但是這個被「自由之家」評為全球最自由的民主國家，現在正受到威脅。

中共施壓 台海情勢升溫

近年北京動作頻仍，共機擾台灣防空識別區的舉措，已讓美國國防部認定，中國軍方正準備為武攻台灣做準備；中方以網路攻擊、經濟打壓等施壓台灣，並施壓全球企業與台灣切斷關係、恫嚇與台灣合作的國家以及打壓中國赴台觀光客。

面對諸國日益升級的侵略舉措，洛西表示美國國會代表團的訪問，「應該被視為毫不含糊的聲明，在台灣捍衛自己和自己的自由之際，美國與台灣、我們的民主夥伴站在一起」。

裴洛西說表示，本次訪問「絕非違反長期以來以台灣關係法、美中3個聯合公報和6項保證為依歸的一個中國政策，美國持續反對片面改變現狀」。這趟訪問是太平洋之行的一環，聚焦共同安全、經濟夥伴關係和民主治理。與台灣夥伴的討論，將著重重新確認我們對這個島嶼的支持、提倡我們共同利益，包括促進一個自由、開放的印度—太平洋地區。「美國與台灣團結一致的重要性，在今日尤勝以往—不僅是對這座島嶼的2300萬人，也是對其他數以百萬計遭中國壓迫和威脅的人。」

提及30年前訪問中國，裴洛西因在天安門舉布條備受矚目後，此後中國日益限縮統治權、2019年中國國家主席習近平更收緊其統治權，她提到中國殘暴鎮壓香港政治自由和人權，將「一國兩制」丟進垃圾桶，和在西藏消滅藏人宗教、文化和身分，在新疆對維吾爾族人種族滅絕，在整個中國大陸，持續針對、逮捕權益活動、宗教自由領袖和那些敢於抵抗這個政權的人。

她表示，這趟訪問時值世界正面臨威權與民主的選擇，「藉由到訪台灣，我們履行我們對民主的承諾：重新確認，台灣—以及所有民主國家—的自由，必須受到尊重。」