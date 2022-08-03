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8/3台灣本土+23718例　死亡+32例　中重症+134例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/03 14:08
8/3台灣本土+23718例　死亡+32例　中重症+134例

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增23,919例COVID-19確定病例，分別為23,718例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,718例本土病例，10,928例男性，12,783例女性，7例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布以六都對多，依序為新北市(4,406例)，台中市(2,980例)，桃園市(2,562例)，台北市(2,427例)，高雄市(2,214例)，台南市(1,880例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為20例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月30日，死亡日期介於5月28日至7月31日。

8/3台灣本土+23718例　死亡+32例　中重症+134例8/3台灣本土+23718例　死亡+32例　中重症+134例

指揮中心說明，今日新增201例境外移入個案中，115例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南及美國(各15例)，菲律賓及柬埔寨(各5例)，英國及新加坡(各3例)，馬來西亞(2例)，法國、奧地利、日本及中國(各1例)，另149例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至8月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,652,186例確診，分別為20,724例境外移入，4,631,408例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,026例COVID-19死亡病例，其中9,011例本土，另15例為境外移入。
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