台灣加入中美洲銀行30週年慶　央行總裁期望：在奠定良好基礎上加強夥伴關係

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）中美洲銀行(Central American Bank for Economic Integration, CABEI)今(3)日於台北101舉辦「台灣加入中美洲銀行30週年暨該行駐台辦事處設立1週年慶祝活動」，中央銀行總裁楊金龍致詞時表示，期望透過與駐臺國家辦事處的緊密合作，深化雙方合作及加強夥伴關係。

中央銀行總裁楊金龍表示，CABEI是中美洲地區最重要的多邊開發銀行，營運成果深獲國際肯定；標準普爾(S&P)於2019年將CABEI的信用評等從A+調高至AA，使CABEI在拉丁美洲多邊開發銀行中擁有最佳的債信評等。

楊金龍接著說，在全球深受新冠肺炎疫情所苦時，CABEI更於2021年及時推出金額達30億美元的「新冠肺炎及經濟復甦緊急援助計畫」，以支持中美洲國家的醫療體系，並降低新冠肺炎對區域內各國的經濟衝擊，他對此深感敬佩。

楊金龍提到CABEI在台設立國家辦事處，是國際組織來台設立分支機構的首例，也是該行在亞洲的第一個國家辦事處。辦事處能夠設立，除了有中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）前次訪台時的提議，更是仰賴財政部長蘇建榮與外交部長吳釗燮的極力推動，以及當時該行派駐CABEI的邱董事居間協助，才能成功。雖然過程中承受各種壓力與挑戰，所幸大家齊心協力，化解問題，順利達成。

楊金龍指出，回首過去30年台灣與CABEI的合作歷程，央行歷任總裁對CABEI均懷有特殊情誼。台灣是於1992年以首批區域外會員國身分入會，謝故總裁森中並在外交部推薦下出任我國第一任理事；而CABEI為感念許故總裁遠東推動中美洲金融合作的貢獻，在1998年總部大樓落成時，董事會議廳更以許總裁來命名；此外，在前總裁彭淮南任內，我國透過與CABEI的多項融資及技術協助計畫，推動中美洲的經濟和社會建設。例如央行促成國合會與CABEI之「中美洲區域咖啡銹病貸款專案」註，提供中美洲地區小農貸款與技術協助，穩定我中美洲友邦農業經濟。

展望未來，楊金龍期望我國能透過與駐台國家辦事處的緊密合作，不但能在入會30年間奠定的良好基礎上，深化雙方合作及加強夥伴關係，更可善用我國穩定的金融環境與資通訊及綠能等諸多產業優勢，促進中美洲地區的永續發展。

財政部長蘇建榮表示，加入CABEI對台灣具有重大意義，我國得透過CABEI協助中美洲區域經濟與社會發展及整合，善盡國際社會成員責任。為促進我國與中美洲地區經貿關係，這次慶祝活動後舉辦商業及投資論壇，討論台灣與中美洲統合體(SICA)國家於數位轉型、創新及技術合作展望；分享因應氣候變遷、性別平等及促進鄉村永續發展金融工具及技術合作經驗；探討創新及永續發展建設投資合作商機。