獨家！裴洛西參訪台灣景美人權文化園區 會談主題國際宗教自由議題

（台灣英文新聞/國際組 台北採訪報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西今(3)日下午預計將前往景美人權文化園區參訪，台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏稍早向台灣英文新聞記者透露會晤行程。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，今(3)日上午前往立法院演說並晉見總統蔡英文，下午將前往景美人權文化園區參訪。據了解，裴洛西將與遭中國關押多年的NGO工作者李明哲，台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏，銅鑼灣書店老闆林榮基、曾參與天安門民主運動的中國民運人士吾爾開希等人權工作者會面。

楊憲宏接受本報訪問證實，今日下午將去景美人權文化園區與裴洛西會面，他透露，裴洛西4月就約了希望來台可以見到李明哲的太太李淨瑜，當時應是要來告訴李淨瑜已成功救出李明哲，可是李明哲到4月15日才回來，那次本來裴洛西是想秘密來台說這件事，保密的行程因消息走漏遭取消，當時是怕投鼠忌器怕見了李淨瑜後李明哲反而出不來。

楊憲宏形容，「裴洛西比男人還要男人」，習近平有沒有搞清出他惹到很兇悍的女性，一位女性可以做這麼久的議長，不是一件簡單的任務。楊透露，他以前去華盛頓哥倫比亞特區就會去看裴洛西，算是老朋友。

問及此次會晤內容，楊憲宏表示，裴洛西是會直接問自己能做什麼的人，會談國際宗教自由相關問題，有什麼議題是台美能共同合作的。楊憲宏再次強調，裴洛西在救李明哲的過程扮演很重要的角色，幫了很大的忙，「在中共手上虎口救人，像李明哲這樣成功的案例很少。」

另外，楊憲宏說，今日也將與裴洛西討論濟州島上遭受中國迫害的基督教徒營救問題，「中共迫害基督徒情況難以想像，現在濟州島上有69個從中國深圳去的基督徒，韓國人沒有膽給他們政治庇護，他現在跟美國組織一同合作嘗試救援他們，正在商量8或11月去濟州島。」

楊憲宏補充，若有機會今天也將和裴洛西討論失蹤律師高智晟的事件。被外界譽為「中國良心」的高智晟已失蹤五年，1996年執業起即長期為底層弱勢者發聲，2001年曾獲中國司法部與官方媒體表揚「中國十大傑出律師」，為法輪功修練者、中國基督教徒以及底層農民和私營企業家等辯護，因而觸怒中共當局，高智晟也曾因此受到冤獄與酷刑，身心受到嚴重打擊。

高智晟與妻子皆為基督信徒，他曾說，「今天我要是敗了，就再沒人會相信天理了！所以掌握天理的人，祂不會袖手旁觀！所以神在和我們並肩作戰！」楊指出，8月10日台北濟南教會大禮拜堂將為此舉行為祈禱會。

針對裴洛西挑起的兩岸敏感神經，中國大動作秀肌肉的軍演，楊憲宏坦言「他覺得是假的，是在做給中國內部看的，但現在中國面臨兩難，因為裴洛西強悍的程度會讓習近平後悔，但是中國找台灣算帳幹嘛？根本是在幫民進黨助選。」

楊憲宏說，裴洛西4月沒有來台後一直念茲在茲，加上11月共和黨有可能變最大黨，裴洛西會把握議長任內最後來台，這一場幾乎是她的畢業旅行，她非來不可，以後不是議長要來，中國也懶得干涉，希望她常來因為她實在對台灣很好。

話鋒一轉，楊憲宏透露，籃球人權鬥士 Enes Kanter確定於11月來台，將待到11月4日離開，屆時會到國會演講，之後11月3日將於台灣基督長老教會濟南教會舉辦一場國際宗教自由大會小型峰會（mini summit）。楊憲宏表示，今日將詢問裴洛西11月要不要再來，一併討論屆時是否會邀請美國國會議員來台參與開會。