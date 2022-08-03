BTS防彈少年團成員將入伍 南韓國防部長:考慮讓成員服役期間進行海外演出

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓人氣男團BTS防彈少年團的兵役問題一直都是個熱門話題，南韓國防部長於1日表示，正討論讓BTS入伍期間持續參與練習及海外演出。

南韓為實施徵兵制國家，每名男性皆須入伍服役約兩年，許多藝人在當紅期間都不得已需暫停所有活動服2年兵役，而韓國現行的兵役法規定僅限於，在運動賽事及藝術競賽上有傑出表現之國民，可申請「替代役」。例如在奧運取得前3名、亞洲運動會取得第1名以上成績的運動選手，可以「體育要員」身分代替入伍服役，持續進行選手活動，唯需進行4週的新兵訓練，並於34個月完成544個小時的志工活動。

南韓國會議員曾於2018年提出，BTS防彈少年團在提升國家形象及國際知名度做出的貢獻，可說是贏過幾十名外交官，於是發起「防彈少年團法案」，希望能將藝術競賽擴大至大眾文化領域，當時的文化體育觀光委員會委員長亦表示贊同，認為BTS在提高韓國國際知名度方面，貢獻不輸給金牌運動選手們，不過此提案最終不了了之。

有部分人認為，雖然大眾文化領域並沒有一個合適的基準，但BTS畢竟席捲了美國Billboard多項獎項，並於Billboard及葛萊美頒獎典禮上表演，活躍於全球音樂市場，宣揚南韓音樂文化。在今年5月底時還甚至登上了白宮，演講反仇恨亞洲犯罪議題。而根據南韓現代研究所估計，BTS 2018年為韓國經濟貢獻逾36億美元，2017年赴韓外籍觀光客每13人裡有1人是為了BTS而去。若沒有將大眾文化包含在內，有失公平性。



BTS防彈少年團於2022/5/31登上美國白宮進行演講（圖／美聯社）

根據南韓每日經濟報導，南韓國防部長李鍾燮 （이종섭）於1日對於BTS兵役問題強調，需以不影響公平、公正性及兵役資源的原則下尋找解決方案，現在因人口銳減，兵源亦隨著減少，若要將大眾文化包含至體育、藝術要員內需慎重考慮，並表示目前正考慮是否能讓BTS在服役期間給予練習時間，及至海外演出，也認為BTS入伍服役能讓他們得到國民們更高的評價，反而對他們的人氣更有幫助。

雖然目前大眾文化領域未納入此制度，但在2020年12月時，南韓國會通過了兵役法修訂案，追加在大眾文化領域，有傑出貢獻者，經文化體育觀光部推薦，可延期至30歲入伍。

BTS成員中，1992年出生，年紀最大的Jin，因兵役法修訂案已延期兩年入伍，最晚也必須在今年年底前入伍。

今年需入伍的當紅韓國明星還有Winner成員宋旻浩，演員有「二十五，二十一」南柱赫、「社內相親」金旻奎、「無法抗拒的他」宋江及最近因出演「非常律師禹英禑」而爆紅的姜泰伍等人。