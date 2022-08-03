規劃疫後台灣與日本新常態旅遊行程　日台觀光促進協會來台踩線實地考察

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）自新冠肺炎(COVID-19)疫情大流行後，台灣與日本的觀光交流均受到影響，然而台灣在日本的宣傳推廣不曾間斷過，交通部觀光局近日邀請「日台觀光促進協會」訪賓一行來台考察踩線，日本旅行業協會(JATA)理事長志村格表示，希望這次的訪問，能成為一個重要的里程碑。

交通部觀光局2日透過新聞稿表示，台灣及日本都是兩國國民選擇為最受歡迎的觀光旅遊目的地，並於2019年雙方創下超過700萬人次互訪的歷史新高紀錄。雖因2020年起受COVID-19疫情影響兩國的觀光交流，但是台灣在日本的宣傳推廣仍不間斷以線上、實體雙線形式持續進行，維持台灣觀光在日本的熱度與關注度。

觀光局表示，台灣連續五年（2015-2019）新年假期、連續六年（2014-2019）黃金週，獲得日本民眾票選海外旅行人氣度第一名，距離近、友善、熱情的人情味等，在日好感度及知名度逐年攀升。疫情期間，日本各方調查，台灣為日本民眾疫後最想前往的海外旅行目的地前3名，在過去疫情最嚴重，台灣防疫的成功，是旅遊安全的保證，台灣是最能讓日本旅客安心、安全的旅遊地。

觀光局近日邀請的「日台觀光促進協會」訪賓一行於7月31日至8月3日來台考察踩線，考察團團長的日本旅行業協會(JATA)理事長志村格表示，台日交流對雙方而言，是互為熱門的旅遊目的地，很期待日本和台灣之間的能早日開放交流。他並希望這次的訪問，能成為一個重要的里程碑。對於正在籌備舉辦的台日觀光高峰論壇，他期盼能共同朝著雙方觀光往來的方向努力前進著。

考量國際旅遊產品規劃需要時間，這次日本業者考察團是台日睽違兩年半的首個實體踩線團，參訪團一行經過2天的實地行經基隆正濱濱漁港、岸田吳服店、2023台灣燈會舉辦地點及走訪野柳、十分、菁桐外，還繞經疫前最受日本旅客歡迎的「九份」老街，欣賞黃昏的美麗九份。經實地走訪行程後，觀光局同時為國內專營日本Inbound市場業者搭建交流平台並辦理座談會，讓台日雙方業者就疫後如何包裝台灣旅遊行程及因應疫情改變的旅遊接待模式充分交換意見。

觀光局表示，此次踩線行程，期盼透過日本旅行業界成員的親眼見證台灣的防疫成功、民眾的高度自律及各個觀光地區在疫情期間的整頓，台灣已準備好迎接來自各國的國際旅客，將視疫情適時推動「眼見為憑，安全旅遊」專案，配合疫後旅遊模式與旅客喜好改變，透過邀請各主要市場旅行社業者、媒體、網紅及航空公司等來台實地踩線體驗台灣安全旅遊。

觀光局說，近日台灣國內疫情政策已由清零轉向與疫情共存，中央流行疫情指揮中心也表示將視國內疫情、疫苗施打率、醫療量能等情況，逐步鬆綁邊境，且依入境事由類別漸次開放，目前已開放商務目的旅客來台。