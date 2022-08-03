（持續更新）頒授裴洛西特種大綬卿雲勳章 蔡英文：台灣最堅定友人

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導））美國聯邦眾議院議長裴洛西今（3）日上午拜會立法院後前往總統府，台灣總統蔡英文頒授其特種大綬卿雲勳章，肯定裴洛西為台灣最堅定友人，也重申台灣應對變局的三項基本態度，即面對軍事威脅不退縮、盡力強化自衛能力、持續提升台美關係。

裴洛西結束於立院的演說後，前往總統府會晤蔡英文，並接受特種大綬卿雲勳章的表揚，雙方皆發表公開演說。蔡英文表彰及感謝裴洛西對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻。她也提及，來訪議員皆為美國重要領袖，此行展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。

裴洛西訪台，中共不僅大放厥詞，出動共機及飛彈驅逐艦威嚇台灣，更宣布8月4日進行軍演，目的不言而喻。蔡英文在今日的談話中也重申台灣應對變局的三項基本態度，即面對軍事威脅不退縮、盡力強化自衛能力、持續提升台美關係。

其一，面對持續、刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，將堅守民主防線，希望和全世界民主國家團結合作，維護民主價值；其二，台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，致力台海和平穩定，成為區域安全關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區，以及全球供應鏈的穩定發展；其三，台灣是美國可靠、可信賴的合作夥伴，會持續和美國國會、行政部門在印太區域包括供應鏈等各層面合作，讓台美關係進一步提升。

裴洛西於總統府發表談話。（圖／翻攝自NEXT TV 直播）