裴洛西訪立法院　盛讚台灣防疫表現　盼台美能在不同領域交流

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西亞洲行第三站抵達台灣，今早前往立法院拜會時指出，台灣是全世界最自由的社會之一，同時也盛讚台灣的防疫表現，希望未來台美能在不同領域合作與交流。

裴洛西（Nancy Pelosi）今天上午近9時抵達立法院拜會，與立法院副院長蔡其昌及立法院朝野黨團總召會面，並發表公開談話。

裴洛西說，首先感謝立法院副院長蔡其昌的熱忱歡迎，蔡說我是台灣的朋友，這對我來說是很大讚美，其實我是代表所有同事一起接受這項殊榮，也感謝剛才的溢美之詞，尤其包括對美國國會的讚美，對台法案推動都是來自於兩黨的大力支持，希望未來美國與台灣的國會之間能有更多往來及交流。

裴洛西致詞時說，美國國會議員到海外出訪通常有3個目的，一是安全，包括在美人民及全世界人民的安全，二是經濟，希望將繁榮拓及全世界，第三則是關於治理。

針對蔡其昌剛提到美國通過許多支持人權的法案，裴洛西表示，美國對於台灣的支持是跨黨派，許多法案推動都是來自於兩黨的大力支持，包含今天也在座同事一同協助促成，例如眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY），他是人權方面的倡導領袖，不論是美國或全世界，尤其剛提到好幾條法案，背後都有他推動的力量。

裴洛西說，米克斯在人權法案背後有許多著力及大力倡議，他所做的一切反映美國對台灣人民友誼與對和平的支持。

針對蔡其昌提到美國通過的晶片法案，她說，這是在座議員都有共同的貢獻，這個法案是很好的機會，讓美國台灣雙方在經濟領域上共同合作，背後最重要推手之一就是眾議員戴貝尼（Suzan Delbene），她之前在微軟和私部門工作，相信待會可與在座分享、交流。

裴洛西表示，當安全與經濟要連結時，就和伊利諾州議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）相關，他是情報委員會的成員，所負責領域是將晶片與國安及其他領域共同結合。

如果是所有議題都要連結在一起，包括安全、外交、經濟領域，來自紐澤西州議員安迪．金（Andy Kim）就能扮演重要角色，他不但是外委會、軍委會成員，也曾在國務院工作擔任外交官，他能教我們在外交禮儀及辭令上表現得更出色。

透過剛才介紹，今天訪團是非常有能力及有份量的，不論在經濟、安全及戰略思考議題，都能分享寶貴目的，今天來的另一目的，也是要傾聽各位意見，並與各位多多學習。

在治理方面，裴洛西表示，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多方面都有非常領先的成就，包括防疫更是突出，防疫不只是公衛，同時也是國安、經濟及治理議題，我們非常讚賞台灣在這方面有這麼多出色表現，期待未來能在相關領域繼續合作。

此外，我們雙方有這麼多突出的表現，也要感謝美國在台協會處長孫曉雅的各種貢獻，她是非常有能力也卓越領導者，非常驕傲她代表美國政府在台灣為我們行事。

裴洛西說，接下來期待雙方能互相交流、合作，並傾聽意見向各位學習，包括氣候變遷、學習台灣出色的防疫成就，以及尊重人權，更特別感謝台灣展現的友誼，希望台灣在全世界能受到肯定。

最後裴洛西提及30年前在天安門抗議一事，也特別補充，當時是以跨黨派身分前往，除了表達對人權支持，同時表達抗議中國不公平的貿易作法，當時強迫一些企業將技術轉移到讓人有所疑慮的國家，這也是與國安、經濟、治理、人權議題息息相關的。