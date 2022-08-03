迎接產業復甦新氣象　2022台灣美食展8/5盛大登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為迎接產業復甦新氣象，「2022台灣美食展」以節慶活動為主軸，將自8月5日起在世貿一館盛大展出，昨(8/2)天於展前記者會打造辦桌慶團圓氛圍，與飯店、異國美食等參展單位搶先展示精彩亮點與優惠。

台灣觀光協會表示，這次展覽集結台灣、日本、印尼、穆斯林與奈及利亞美食，明星大廚雲集，獻上展場限定限量美食、傳授廚藝，包括法餐南霸天簡天才、2022年世界麵包冠軍最強組合太陽之手吳武憲與烘焙師李忠威、料理女王阿芳老師、型男主廚吳秉承、名廚阿基師、台菜王子黃景龍、青青餐廳阿發師、俄籍藝人安妮、韓籍大廚孫榮、蔬食名廚李耀堂、原民料理名廚谷桑·路法尼耀，還有土耳其網紅圖佳也將於現場分享穆斯林文化。

昨(8/2)日，在台灣美食展展前記者會中，首次參展的奈及利亞，由在台辦事處處長Ibrahim A.Ahmed領軍，以處長夫人親自烹煮風味獨具的加羅夫飯(Jollof Rice)，與台灣觀光協會葉菊蘭會長端出的紅蟳米糕同台競美。客委會鍾孔炤副主委也端出首度亮相的客家小炒披薩，以「食」力會友。

財政部國庫署長蕭家旗則力推榮獲優良酒類認證的台酒玉山台灣高粱，他表示，台酒每年上繳新台幣70億元盈餘，對國庫貢獻重大，玉山高梁也在今年舊金山世界烈酒競賽成功抱回7面金獎，期盼為美食周邊產業注入一股活水。

台灣觀光協會會長葉菊蘭以「田螺含水過冬」來形容經過兩年疫情的低潮，終於能夠走出陰霾，將與業者大步向前迎向觀光美食產業復甦，讓民眾體驗美好的旅行和美食，為國境開放後優質觀光服務做準備。台灣料理一詞自日治時期就首度出現，台灣美食不斷地淬鍊進化，求新求變，既傳統又創新，也展現出兼容並蓄的文化內涵。

交通部觀光局張錫聰局長表示，藉由台灣美食展聚焦台灣美食，希望以美食帶路，鼓勵、吸引民眾出遊，不只在大城市停留，更深度去發掘台灣許多在地飲食特色、文化與旅遊魅力的鄉鎮縣市。期待透過台灣美食展，帶動國內旅遊及吸引外國觀光客，在探訪美食的同時，愛上台灣多元文化特色。

台灣觀光協會表示，各大飯店集團搶先亮相超值餐飲組合及住宿優惠，例如圓山大飯店空前超值優惠住宿券19折起、餐飲券55折起；海霸王企業集團旗下五品牌聯合推出下殺41折起最狂優惠；晶華酒店集團祭出高達14折餐券及住宿券優惠；台北福華飯店推出中西美饌大匯集，超值優惠55折起；天成飯店集團則推出聯合住宿券1800元及世貿翠庭明爐烤鴨三吃每張1680元，優惠活動不手軟。

另外，台灣美食展設有「異國美食」區，有首次參展的奈及利亞及印尼，更有民眾最愛的日本美食，包括廣島燒、奈良名店「江戶川鰻魚飯」及柿葉壽司、2022新酒金賞高知土佐酒沖繩泡盛等。在「探索廚藝」區則展出拉糖、翻糖、蔬果雕刻和藝術麵包作品，金牌廚師也會現身舞台展演，要讓參觀民眾大飽眼福。「政府展館」各館則公布籌備已久的廚藝秀、伴手禮及各式體驗活動。

台灣美食展將於8月5日至8月8日在世貿一館盛大展出，期間將規劃台日韓節慶、未來食的「美食講座」及「大師廚藝秀」，還有知名美食攝影師傳授必備美食拍照技能，台灣觀光協會表示，父親節可至台灣美食展嘗美食、聽講座、看表演、玩體驗、買好康，主辦單位與各館活動都有豐富禮品等大家。

異國美食區有首次參展的奈及利亞。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)

日本美食館。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)

原住民族委員會。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)

晶華酒店。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)

交通部觀光局-踅台灣呷好味國家風景區美食館。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)