中國暫停部分水產輸入資格　台灣漁業署將專案協助產業因應

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應中國突暫停台灣部分(水產)食品及漁船等多類別生產企業註冊，漁業署昨(2)日表示，經盤點後，發現中方不是對所有業者都暫停輸入，該署將積極輔導有意輸銷之業者能在期限內補足或依規定重新提出申請，讓產業能依規劃順利銷售。

漁業署透過新聞稿表示，實際調查部分漁船業者未於今(2022)年6月底前提出申請註冊，主要原因包括產品可經由註冊水產加工廠輸銷中國、另有其他國際市場布局，以及申請資料繁瑣等，造成業者未於期限內補件。而針對去(2021)年中國要求國際間輸中食品企業名單需註冊一案，台灣提送的魷釣漁船、圍網及近海漁船與相關水產加工廠等，先前已依據中國要求註冊，迄今有54艘漁船、56家加工廠須在8月31日前完成補件，目前仍可正常出口。

漁業署表示，未於期限內補送資料，但仍有意願輸銷中國者，將專案輔導協助須備妥資料，儘快提交中方重新申請。

漁業署還說，目前沿近海白帶魚以運搬船直航中國模式雖已暫停運作，但業者仍可經10家水產加工廠合作報關，並運用貨船模式輸銷至中國，其他業者需求並不高。又冰鮮午仔魚業者亦可經既有4家或其他20家水產加工廠持續出口午仔魚。

此外，漁業署調查鮪延繩釣漁船，因其漁獲近年來多以銷往日本及歐美為主要市場，對輸往中國意願不高。因此，這次暫停措施對遠洋鮪延繩釣漁業、白帶魚及午仔魚影響有限。

因應中國暫停部分輸中生產企業資格，漁業署強調，對於仍有意願出口至中國的業者，將專案輔導申辦及補件，維持台灣既有水產品出口市場；另也將輔導出口業者分散至其他國際市場，並透過多元輔導方式，讓水產品可以行銷國內外。