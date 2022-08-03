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【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演　包括實彈射擊

根據新華社報導，解放軍將於裴洛西離台後，在8月4日12時至7日12時，在多個海域和空域進行軍事演訓行動

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By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/03 01:37
（圖片翻攝自新華社）

（圖片翻攝自新華社）

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已展開備受全球注目的亞洲行，2日深夜裴洛西帶領的小型國會訪團已抵達台北松山機場，中共在訪團抵達同一時間更宣布將進行大規模的實彈演習，台灣國防部強化戰備整備以待。

根據新華社報導，解放軍將於裴洛西離台後，在8月4日12時至7日12時，在多個海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據新華社發布的地圖，可見解放軍會在包圍台灣的六個方向進行軍演。

【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演　包括實彈射擊

舉行軍事演訓行動的區域包括北緯25°15′26″、東經120°29′20″，北緯24°50′30″、東經120°05′45″，北緯25°04′32″、東經119°51′22″，北緯25°28′12″、東經120°14′30″四點連線。

北緯26°07′00″、東經121°57′00″，北緯25°30′00″、東經121°57′00″，北緯25°30′00″、東經121°28′00″，北緯26°07′00″、東經121°28′00″四點連線。

北緯25°34′00″、東經122°50′00″，北緯25°03′00″、東經122°50′00″，北緯25°03′00″、東經122°11′00″，北緯25°34′00″、東經122°11′00″四點連線。

北緯22°56′00″、東經122°40′00″，北緯23°38′00″、東經122°51′00″，北緯23°38′00″、東經123°23′00″，北緯22°56′00″、東經123°09′00″四點連線。

北緯21°14′00″、東經121°33′00″，北緯21°33′00″、東經121°18′00″，北緯21°07′00″、東經120°43′00″，北緯20°48′00″、東經120°59′00″四點連線。

北緯22°43′00″、東經119°14′00″，北緯22°10′00″、東經119°06′00″，北緯21°33′00″、東經120°29′00″，北緯22°09′00″、東經120°32′00″四點連線。

中國外交部同時間也發布強硬聲明，指美方不顧中方強烈反對和嚴正交涉，「竄訪台灣地區」，違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，稱「嚴重侵犯中國主權和領土完整....向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號... 是十分危險的玩火行動，玩火者必自焚」。

新華社報導指出為了安全，在此期間有關船隻和飛行器避免進入上述海域和空域。外界預料，中共恐對台灣進行海空封鎖，對台灣經濟貿易與股市預估會有大程度的影響。
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軍演
解放軍

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