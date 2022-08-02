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台灣桃機、松機陸續接獲炸彈恐嚇 民航局：源頭都在境外

民航局長林國顯表示，除了有接獲恐嚇訊息的桃機、松機成立現地應變小組，民航局已經要求全台所有機場加強警戒，除了增加巡查人力，並留意可疑人士。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/02 21:59
直播截圖 (美國眾院議長裴洛西即將抵台, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=xL0ch83RAK8" target="_blank">台視新聞 直播頻道超連結</a>)   

直播截圖 (美國眾院議長裴洛西即將抵台, 台視新聞 直播頻道超連結)   

延伸閱讀: 美專家：裴洛西若訪台　美軍或派戰機護送至松山機場

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今(2日) 晚將抵台訪問，松山機場維安滴水不漏! 不過桃園國際機場與松山機場（台北國際航空站）今天陸續接獲不明人士炸彈恐嚇。交通部成立先期應變小組，初步追查，源頭都在境外。

民航局發布新聞稿，桃園國際機場與台北國際航空站今天陸續接獲不明人士炸彈恐嚇，除兩機場成立現地應變小組外，交通部也於下午成立先期應變小組，由民航局長林國顯擔任指揮官，航警局與兩機場協同進駐。

中央社引述民航局表示，警方已初步追查9通恐嚇訊息，相關訊息IP位址或電話源頭，均來自境外，相關細節，辦案人員進一步釐清中。

今上午9時10分，有不明人士於桃機公司官網留言，揚言將於機場內部署3枚炸彈引爆，桃機公司隨即報警，民航局接獲通報後，立即要求全台各機場提升警戒，並由機場保全人員配合航警加強巡查；桃機公司之後又陸續接獲6通類似訊息，民眾以電子郵件或電話傳達恐嚇訊息，除了報案，桃機公司也於下午2時50分成立現地應變小組。

松山機場機場服務台下午3時50分與5時18分，也先後接獲恐嚇電話，指已於松機垃圾桶內放置炸彈、將綁炸彈到松機引爆等，台北航空站除立即報案，也同時成立現地應變小組。

交通部長王國材隨即指示成立先期應變小組，小組於下午5時30分成立。

林國顯指出，對於這9起恐嚇訊息，兩機場均「從嚴處理」，航警由警官帶隊，與機場保全人員仔細搜索機場各角落，除了航廈，停車場與其他可能地點均嚴密巡查。

林國顯表示，除了有接獲恐嚇訊息的桃機、松機成立現地應變小組，民航局已經要求全台所有機場加強警戒，除了增加巡查人力，並留意可疑人士。

航空警察局刑事警察大隊表示，已責成安全檢查大隊及保安警察大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全；另外也責成刑警大隊與刑事局偵九大隊（網路犯罪專責隊）組成專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

台灣桃機、松機陸續接獲炸彈恐嚇 民航局：源頭都在境外

美專家：裴洛西若訪台　美軍或派戰機護送至松山機場
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