漁村媽媽教你在家自己做小卷美食

位於新北市瑞芳區的深澳漁港， 以對環境友善的一支釣為主要漁法，盛產小卷、透抽、白帶魚、 鯖魚等沿近海漁獲，種類多元產量豐沛，其中尤以小卷最為出名。 瑞芳漁會舉辦「深澳漁樂季」活動，活動中規劃的海釣遊程、魚骨D IY及食魚相關課程，除了讓大家認識更多魚， 也教導大家如何製作美味的小卷一夜干、小卷米粉， 讓民眾在家也能自己創造小卷美食， 讓我們一起來學習小卷美食的製作吧！

瑞芳深澳漁港是新北市重要的漁產基地，小卷(鎖管)產量長年為全 臺冠軍(約全臺產量的3~5成)，也是全國知名的海釣勝地， 擁有全臺最多的娛樂漁船， 大家如果想到深澳漁港體驗娛樂漁船海釣遊憩活動，相關資訊如:h ttps://reurl.cc/O41dry。 新北市漁業處為促進漁港轉型，推動「嗨漁港」計畫，瑞芳漁會在7 月份舉辦「深澳漁樂季」遊程活動，結合在地特色的漁產品， 推出海釣遊程、魚骨DIY、小卷一夜干、小卷米粉鍋教學等課程， 發揚「食要食當令、食要食當地、食餘再利用」的永續精神， 從在地特產出發，以每年6~8月盛產的小卷作為食魚課程的主角， 教導民眾學習小卷料理，小卷的營養價值豐富， 這麼優質的食品材料就應該學習怎麼料理它， 下面就讓我們來學習小卷一夜干及小卷米粉的製作方法吧!

這次深澳漁樂季課程，邀請當地的漁村媽媽教導民眾製作美味的小卷 一夜干，製作步驟共有三步:首先，將小卷從無泳鰭的一側剪開， 清除內臟、眼睛、口器(俗稱龍珠)，並洗滌乾淨，用紙巾拭乾， 將它延展拉開；再來，配置鹽水將小卷放入浸泡3分鐘， 移出鹽水後把擦乾的小卷以繩子串起來放在竹竿上，置於太陽下曝曬 6小時(依乾燥狀況增減曝曬時間)；最後， 將曬乾的小卷包裝冷藏，如此操作，可謂十分的便利簡單， 學習後亦能套用在相似的水產品上。

另外， 課程中延請專業廚師教導民眾料理小卷米粉， 製作小卷米粉需準備小卷、米粉、芋頭塊、香菇絲、肉絲、油蔥酥、 金勾蝦、芹菜、蒜苗、高麗菜、雞高湯等食材，並按步驟進行， 第一步，將香菇、肉絲、金勾蝦放入鍋裡爆香；第二步， 加入雞高湯、調味料煮滾；第三步，湯滾之後放入米粉、芋頭、 小卷，將其煮熟，最後放入蒜苗、 芹菜粒即可得到彈牙可口的小卷米粉； 這次活動不只能體驗深澳漁港特色，透過學習課程， 在家也能自己創造美食，參加活動的李先生就表示，原來小卷也有這麼多的不同的做法， 課程讓他學習了許多原來不知道的水產品知識，真的收穫好多!， 其他參與課程的民眾也紛紛讚賞課程的專業與豐富， 皆感到意猶未盡。

新北市漁業處表示，「嗨漁港」 計畫賦予深澳漁港更全面的觀光條件，使漁港逐漸蛻變， 讓漁港不再只有傳統漁作功能，更具有獨特的海洋風情與遊憩特色， 成為民眾朋友出遊觀光的熱門景點，讓人輕鬆體驗深澳漁港特色的「 深奧」之處，歡迎市民朋友過來深澳漁港遊玩兼品嘗海產， 深度感受深澳漁港的魅力。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供