Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北6名學子獲2022總統教育獎　侯友宜：人生的學習典範

By 台灣英文新聞
2022/08/02 17:19
新北市長侯友宜與6名總統教育獎得獎者及家人、師長合影。（照片由新北市教育局提供）

新北市長侯友宜與6名總統教育獎得獎者及家人、師長合影。（照片由新北市教育局提供）

市長侯友宜今(2)日接見榮獲2022總統教育獎的新北市學子。這次得獎學生包括大崁國小連敏哲、莒光國小王威凱、三重高中杜明蓁、淡江大學許豈逢、輔仁大學許展容、海洋科技大學邱美慧等6人。市長侯友宜親自接見獲獎學生並致贈圓夢獎金，肯定獲獎學生克服各種挑戰、翻轉困境，堪為學習典範。

市長侯友宜表示，榮獲總統教育獎的6位獲獎同學都是超越自我、不畏人生逆境的小巨人，發揮人性積極面善行，為社會帶來更多溫暖。新北市除了透過溫馨助學圓夢基金、實物銀行等實際獎助外，也戮力薦送學生參加總統教育獎，積極協助逆境向上的學子。

大崁國小五年級連敏哲同學生活須仰賴呼吸器及電動輪椅，但仍積極向學，年年參加歡呼兒協會主辦的兒童畫展、也當選班級模範生。敏哲同學以正向的人生態度幫助同學和病友，期盼能帶給更多人希望。莒光國小六年級王威凱同學來自單親家庭，從小被診斷為自閉症，但威凱用心學習，在各項創意能源競賽種中屢獲佳績，也曾當選新北市109學年度優秀身心障礙模範學生。威凱想要成為一名自然老師，培育國家未來下一代棟樑。

三重高中九年級杜明蓁同學，幼稚園中班時發現左耳嚴重聽損，她不畏身體障礙不斷突破與學習，出版過三本繪本，當中《聽見幸福》獲得文化部文薈獎圖畫書類第一名，期待能透過書籍的出版鼓勵更多聽障病友。淡江大學資管所許豈逢同學，因車禍造成四肢癱瘓長期臥床，但他不畏身體殘缺，主持電台節目獲頒金鷹獎、孝恩獎與入圍廣播金鐘獎，期待透過廣播傳遞正能量給更多人。

輔仁大學許展容同學，出生時候罹患脊髓肌肉萎縮症，終身與輪椅為伍，但她以笑容迎接每一天，經常到學校與各地監獄演講，分享生命故事，激勵人心。

海洋科技大學社工系邱美慧同學，出生十個月時即感染小兒痲痺，行動不便。她就讀社工系致力於助人工作，更積極挑戰自我，參加輪椅舞蹈比賽屢獲佳績，也透過手搖車環島活動，帶動身障運動風氣不餘遺力。

教育局長張明文表示，照顧弱勢是新北市重大政策，在特殊教育上尤其需花費心力，新北市過去四年積極增置特教班及特教教師，已增置79.32班特教班及168名特教教師，照顧約2,000位特教學生。同時也擴大學校社工師實物銀行服務範圍，增加圓夢基金獎助學生對象，持續落實對於弱勢孩子的照護政策，將是我們持續努力的目標。

新北6名學子獲2022總統教育獎　侯友宜：人生的學習典範

市長侯友宜(左)致贈禮品、圓夢獎金予淡江大學許豈逢(右)。（照片由新北市教育局提供）

更新時間 : 2022-08-02 18:01 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
中國突禁3千多項台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施
中國突禁3千多項台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施
裴洛西最快2日晚間來台? 台灣外交部這樣說
裴洛西最快2日晚間來台? 台灣外交部這樣說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
（持續更新）【障眼法？】裴洛西原座機飛離大馬 華郵作家：繞菲律賓訪台
（持續更新）【障眼法？】裴洛西原座機飛離大馬 華郵作家：繞菲律賓訪台