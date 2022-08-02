新北6名學子獲2022總統教育獎　侯友宜：人生的學習典範

市長侯友宜今(2)日接見榮獲2022總統教育獎的新北市學子。這次得獎學生包括大崁國小連敏哲、莒光國小王威凱、三重高中杜明蓁、淡江大學許豈逢、輔仁大學許展容、海洋科技大學邱美慧等6人。市長侯友宜親自接見獲獎學生並致贈圓夢獎金，肯定獲獎學生克服各種挑戰、翻轉困境，堪為學習典範。
市長侯友宜表示，榮獲總統教育獎的6位獲獎同學都是超越自我、不畏人生逆境的小巨人，發揮人性積極面善行，為社會帶來更多溫暖。新北市除了透過溫馨助學圓夢基金、實物銀行等實際獎助外，也戮力薦送學生參加總統教育獎，積極協助逆境向上的學子。
大崁國小五年級連敏哲同學生活須仰賴呼吸器及電動輪椅，但仍積極向學，年年參加歡呼兒協會主辦的兒童畫展、也當選班級模範生。敏哲同學以正向的人生態度幫助同學和病友，期盼能帶給更多人希望。莒光國小六年級王威凱同學來自單親家庭，從小被診斷為自閉症，但威凱用心學習，在各項創意能源競賽種中屢獲佳績，也曾當選新北市109學年度優秀身心障礙模範學生。威凱想要成為一名自然老師，培育國家未來下一代棟樑。
三重高中九年級杜明蓁同學，幼稚園中班時發現左耳嚴重聽損，她不畏身體障礙不斷突破與學習，出版過三本繪本，當中《聽見幸福》獲得文化部文薈獎圖畫書類第一名，期待能透過書籍的出版鼓勵更多聽障病友。淡江大學資管所許豈逢同學，因車禍造成四肢癱瘓長期臥床，但他不畏身體殘缺，主持電台節目獲頒金鷹獎、孝恩獎與入圍廣播金鐘獎，期待透過廣播傳遞正能量給更多人。
輔仁大學許展容同學，出生時候罹患脊髓肌肉萎縮症，終身與輪椅為伍，但她以笑容迎接每一天，經常到學校與各地監獄演講，分享生命故事，激勵人心。
海洋科技大學社工系邱美慧同學，出生十個月時即感染小兒痲痺，行動不便。她就讀社工系致力於助人工作，更積極挑戰自我，參加輪椅舞蹈比賽屢獲佳績，也透過手搖車環島活動，帶動身障運動風氣不餘遺力。
教育局長張明文表示，照顧弱勢是新北市重大政策，在特殊教育上尤其需花費心力，新北市過去四年積極增置特教班及特教教師，已增置79.32班特教班及168名特教教師，照顧約2,000位特教學生。同時也擴大學校社工師實物銀行服務範圍，增加圓夢基金獎助學生對象，持續落實對於弱勢孩子的照護政策，將是我們持續努力的目標。
市長侯友宜(左)致贈禮品、圓夢獎金予淡江大學許豈逢(右)。（照片由新北市教育局提供）