新北6名學子獲2022總統教育獎　侯友宜：人生的學習典範

市長侯友宜今(2)日接見榮獲2022總統教育獎的 新北市學子。這次得獎學生包括大崁國小連敏哲、莒光國小王威凱、 三重高中杜明蓁、淡江大學許豈逢、輔仁大學許展容、 海洋科技大學邱美慧等6人。 市長侯友宜親自接見獲獎學生並致贈圓夢獎金， 肯定獲獎學生克服各種挑戰、翻轉困境，堪為學習典範。

市長侯友宜表示，榮獲總統教育獎的6位獲獎同學都是超越自我、 不畏人生逆境的小巨人，發揮人性積極面善行， 為社會帶來更多溫暖。新北市除了透過溫馨助學圓夢基金、 實物銀行等實際獎助外，也戮力薦送學生參加總統教育獎， 積極協助逆境向上的學子。

大崁國小五年級連敏哲同學生活須仰賴呼吸器及電動輪椅， 但仍積極向學，年年參加歡呼兒協會主辦的兒童畫展、 也當選班級模範生。敏哲同學以正向的人生態度幫助同學和病友， 期盼能帶給更多人希望。莒光國小六年級王威凱同學來自單親家庭， 從小被診斷為自閉症，但威凱用心學習， 在各項創意能源競賽種中屢獲佳績，也曾當選新北市109學年度優 秀身心障礙模範學生。威凱想要成為一名自然老師， 培育國家未來下一代棟樑。

三重高中九年級杜明蓁同學，幼稚園中班時發現左耳嚴重聽損， 她不畏身體障礙不斷突破與學習，出版過三本繪本，當中《 聽見幸福》獲得文化部文薈獎圖畫書類第一名， 期待能透過書籍的出版鼓勵更多聽障病友。 淡江大學資管所許豈逢同學，因車禍造成四肢癱瘓長期臥床， 但他不畏身體殘缺，主持電台節目獲頒金鷹獎、 孝恩獎與入圍廣播金鐘獎，期待透過廣播傳遞正能量給更多人。

輔仁大學許展容同學，出生時候罹患脊髓肌肉萎縮症， 終身與輪椅為伍，但她以笑容迎接每一天， 經常到學校與各地監獄演講，分享生命故事，激勵人心。

海洋科技大學社工系邱美慧同學，出生十個月時即感染小兒痲痺， 行動不便。她就讀社工系致力於助人工作，更積極挑戰自我， 參加輪椅舞蹈比賽屢獲佳績，也透過手搖車環島活動， 帶動身障運動風氣不餘遺力。

教育局長張明文表示，照顧弱勢是新北市重大政策， 在特殊教育上尤其需花費心力， 新北市過去四年積極增置特教班及特教教師，已增置79.32班特 教班及168名特教教師，照顧約2,000位特教學生。 同時也擴大學校社工師實物銀行服務範圍， 增加圓夢基金獎助學生對象，持續落實對於弱勢孩子的照護政策， 將是我們持續努力的目標。

市長侯友宜(左)致贈禮品、圓夢獎金予淡江大學許豈逢(右)。（照片由新北市教育局提供）