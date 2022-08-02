北富銀深耕數位金融獲肯定　奪《數位銀行家》三大獎

台北富邦銀行積極發展創新金融，在場景金融、 數位投資以及私人銀行等領域皆帶來突破性影響， 引領多元化客戶體驗，榮獲《數位銀行家（The Digital Banker）》所主辦「2022年全球私人銀行創新獎（Glo bal Private Banking Innovation Awards 2022）」三大獎項，包括「技術創新商模傑出獎」優勝獎、「 創新投資平台傑出獎」及「最佳新世代經營傑出獎」等殊榮， 體現北富銀堅持以客戶需求為導向的服務價值， 亦展現北富銀促動金融創新的卓越成績。

北富銀長期致力於場景金融的創新與應用，結合LINE Pay與策略夥伴之力打造「LINE Pay X 保險服務整合平台」，運用行動支付作為金融服務入口， 突破既有保費支付框架與模式， 展現北富銀深耕用戶體驗優先已獲成效。LINE Pay保險繳費平台不僅開創行動支付全新商模形態， 更打造策略夥伴與用戶的雙贏綜效，藉以深化與用戶關係黏著度， 另外更運用雲端服務及技術共享，大幅降低設備投資與維護成本， 實現保費即時查詢、繳費通知、輕鬆繳付及交易安全等， 透過零接觸更快速體驗一站式金融服務，落實金融服務融入生活， 因而榮獲「技術創新商模傑出獎」優勝獎的肯定。

為了提供投資人多元投資管道，讓數位理財更為普及， 北富銀憑藉數位科技實力打造「奈米投」數位投資平台， 以數位演算法為核心，發展獨特「切小股（Fractional Shares）」的交易分割技術，讓投資人只要投入35美元或新 台幣1000元，以極低投資門檻即可獲得多元配置的ETF投資 組合。同時更透過機器學習演算法及追蹤全球資本市場的變化， 自動再平衡客戶的投資組合，期能為投資者提供省時、省力、 穩定和可持續的回報。「奈米投」平台具備風險分散、低管理成本、 高流動性及透明度等優勢，滿足各年齡、資產、需求之投資人， 皆可透過創新理財搭建核心資產配置，以達到累積財富的目的， 因此獲得「創新投資平台傑出獎」。

身為國內首創與226年歷史的國際級私人銀行-瑞士隆奧策略合作 的本土銀行，北富銀更聚焦於服務模式及管理品質創新，打造「 富御恆傳」專屬私人銀行品牌，以共學、共享、 共友的核心精神建構新世代交流平台， 匯聚共同背景新世代一起交流及學習，構築跨國境、 跨產業的接班人生態圈， 客製化打造有形財富和無形資產的傳承計畫，並以「完善教棒、 完美交棒」戮力成為客戶的御用家族銀行，傳承客戶的傳奇， 成為家族榮光與財富永久傳承的最佳首選品牌，因而獲頒「 最佳新世代經營傑出獎」。近兩年雖受新冠疫情影響， 但北富銀促進新世代交流的努力永不停歇， 持續舉辦線上和線下交流活動，協助未來領導人提升接班硬實力， 拓展跨產業人脈網絡。

北富銀表示，隨著消費者生活及行為轉變，加上新冠疫情影響， 大舉推進國內金融數位轉型的疾速發展。 北富銀將持續投入創新佈局，建構數位金融強大競爭力， 聚焦以客戶需求為核心的創新策略， 推出多元且虛實整合的金融服務。同時， 也將結合金融科技優化數位世代使用者的創新體驗，持續朝「 生活即金融，金融即生活」的目標邁進， 以期成為最懂客戶的生活金融夥伴，為國內數位金融樹立新標竿。