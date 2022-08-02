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外傳裴洛西擬訪台灣　將拜會立法院、蔡英文總統　台北市警規劃「鴻賓專案」加強維安

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/02 17:12
外傳美國聯邦眾議院議長裴洛西將於今晚抵台訪問。（圖／美聯社）

外傳美國聯邦眾議院議長裴洛西將於今晚抵台訪問。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西可能於今晚抵台訪問，除了與總統蔡英文見面外，國民黨團總召曾銘宗表示，若裴洛西訪台，將在3日上午於立法院2樓的接待室，與立法院長游錫堃、朝野各黨團總召會面。

裴洛西（Nancy Pelosi）率領由5位民主黨眾議員組成的國會代表團訪問亞洲，昨抵達首站新加坡後，今早10時33分降落馬來西亞訪問，僅停留數小時後，據傳在下午3點半多搭機離開，裴洛西下一站是否停留台灣，全球關注中。

針對裴洛西是否訪台之事，雖然我國外交部一再強調，沒有進一步的消息可以分享，也沒有進一步的評論。但據消息人士指出，裴洛西預計今晚22時左右抵達台北松山機場，並停留一晚，可能夜宿君悅或萬豪酒店，而明（3）日則會拜會立法院，以及接受總統蔡英文的設宴款待後，將結束旋風訪台行程前往韓國。

據中央社報導，曾銘宗下午證實，目前收到立法院通知，若裴洛西訪台，將在3日上午8時50分，於立法院2樓的接待室，與立法院長游錫堃、朝野各黨團總召會面。

由於裴洛西今晚可能抵台，警方該如何維安部署也引起外界關注，消息人士透露，台北市警方和轄區分局規劃啟動外賓來台訪問的「鴻賓專案」勤務，包括機場、沿途到飯店和美國在台協會（AIT）都會部署高規格警力戒備。同時，針對相關陳抗或藉機滋事等突發情形，以及外賓人身安全和下塌飯店地點維安也預先做好防範作為。

但北市警方迄今仍未對外證實相關維安資訊，不管是警力人數分配、部署和勤務細節等內容。
裴洛西
美國聯邦眾議院議長
亞洲行

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更新時間 : 2022-08-02 18:01 GMT+08:00

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