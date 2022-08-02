台北世華工商婦女企管響應好日子愛心大平台　因數位社福結緣捐200區里平安箱助偏區弱勢

台北市世界華人工商婦女企管協會響應新北市好日子愛心大平台， 結合行動村里公益平台，捐贈內含白米、麵條、 罐頭等民生物資的區里平安箱200箱予新北市， 由社會局長張錦麗代表受贈，將提供深坑、石碇、三芝、平溪、 雙溪和貢寮等6區，由里長評估發放給有需要的弱勢民眾。

台北世華是世華企管協會在台灣第一個成立的分會， 也是全球第36個分會，會長石瑞媛將「數位優化」作為會務主軸， 並成立資訊團隊，引入多項數位科技增進會務推廣。

石瑞媛表示，世華長年熱心公益，不分地域和種族， 台北世華去年捐贈一萬個醫療口罩予台大醫院， 也捐贈28床醫療床給花蓮的醫院； 今年初於大安森林公園響應總會全球串聯的捐血活動， 捐出熱血500袋。

石瑞媛說，她上網發現，新北市好日子愛心大平台利用創新的科技， 結合數位社福，讓想行善做公益的個人或企業團體更加的方便， 因此理監事決議從台北來新北響應，捐贈區里平安箱， 以資助偏區的弱勢民眾。

社會局長張錦麗表示，新北市由於幅員遼闊、城鄉差距大， 偏區民眾採買日常生活物資較為不便， 且近兩年因疫情及國際情勢影響，萬物齊漲， 弱勢家庭生活更受衝擊， 非常感謝台北世華工商婦女企管協會姊妹們的愛心。

張錦麗也提到，新北市社會局從105年開辦區里平安箱計畫， 由行動村里公益平台直接寄到里辦公處， 讓在地里長即時發放予弱勢民眾，6年來已發放7400箱， 受益人次超過1萬1000人。

新北市好日子愛心大平台自成立迄今，結合社會各界團體、宮廟、 企業及善心人士的力量及資源， 截至111年6月30日止已媒合超過38億795萬元的市值物資 和善款，累計超過3472萬人次受益。