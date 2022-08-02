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台北世華工商婦女企管響應好日子愛心大平台　因數位社福結緣捐200區里平安箱助偏區弱勢

By 台灣英文新聞
2022/08/02 17:08
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

台北市世界華人工商婦女企管協會響應新北市好日子愛心大平台，結合行動村里公益平台，捐贈內含白米、麵條、罐頭等民生物資的區里平安箱200箱予新北市，由社會局長張錦麗代表受贈，將提供深坑、石碇、三芝、平溪、雙溪和貢寮等6區，由里長評估發放給有需要的弱勢民眾。

台北世華是世華企管協會在台灣第一個成立的分會，也是全球第36個分會，會長石瑞媛將「數位優化」作為會務主軸，並成立資訊團隊，引入多項數位科技增進會務推廣。

石瑞媛表示，世華長年熱心公益，不分地域和種族，台北世華去年捐贈一萬個醫療口罩予台大醫院，也捐贈28床醫療床給花蓮的醫院；今年初於大安森林公園響應總會全球串聯的捐血活動，捐出熱血500袋。

石瑞媛說，她上網發現，新北市好日子愛心大平台利用創新的科技，結合數位社福，讓想行善做公益的個人或企業團體更加的方便，因此理監事決議從台北來新北響應，捐贈區里平安箱，以資助偏區的弱勢民眾。

社會局長張錦麗表示，新北市由於幅員遼闊、城鄉差距大，偏區民眾採買日常生活物資較為不便，且近兩年因疫情及國際情勢影響，萬物齊漲，弱勢家庭生活更受衝擊，非常感謝台北世華工商婦女企管協會姊妹們的愛心。

張錦麗也提到，新北市社會局從105年開辦區里平安箱計畫，由行動村里公益平台直接寄到里辦公處，讓在地里長即時發放予弱勢民眾，6年來已發放7400箱，受益人次超過1萬1000人。

新北市好日子愛心大平台自成立迄今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至111年6月30日止已媒合超過38億795萬元的市值物資和善款，累計超過3472萬人次受益。

更新時間 : 2022-08-02 18:00 GMT+08:00

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