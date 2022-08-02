保留台灣眷村文化！新竹市將軍村15棟歷史建築大規模修復　預計2022年底完工

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新竹市「將軍村」至今餘60年歷史，當地政府為完整呈現眷村紋理，投入逾2億元經費修復15棟建築物，目前持續進行二期工程，進度已達8成，預計今(2022)年底完工後將規劃作為開放圖書資訊園區。

新竹市代理市長陳章賢今（2）日視察工程並表示，新竹市是座具深厚文化底蘊的城市，為保留眷村文化，先後成立眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館。

陳章賢說，市府近年積極向文化部爭取「眷村文化新星保存計畫」、「再造歷史現場計畫」等補助，共投入逾2億元進行將軍村修復再活化工程，共計15棟眷舍，成為竹市有史以來最大規模歷史建築修復工程，預計今年底全數完工。

文化局長張馨之表示，除修復硬體工程外，亦持續深化將軍村文史研究，持續委託專家學者蒐集將軍村相關文獻、照片，並進行原住戶訪談，以紀錄珍貴的口述歷史，未來將擇適宜空間辦理常設展，展示相關調研成果，讓民眾能更了解將軍村豐富的文化歷史面貌。

新竹市文化局表示，將軍村為1958年八二三炮戰後，由國民政府興建，至今餘60年歷史，原有89戶，隨著時空改變，面臨拆遷命運，市府致力保存僅剩15棟建築物，但眷舍風貌已非最初樣貌，盡可能保留原有屋瓦，但部分住戶早已改建為金屬屋頂，市府則採用鋁鎂鋅板修復，以保留修復前模樣。

照片由新竹市政府提供

照片由新竹市政府提供