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8/2台灣本土+23302　死亡+31　84例中重症含2例MIS-C個案

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/02 14:19
8/2台灣本土+23302　死亡+31　84例中重症含2例MIS-C個案

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增23,556例COVID-19確定病例，分別為23,302例本土個案及254例境外移入；另確診個案中新增31例死亡，以及84例中重症，包含2例MIS-C個案。

指揮中心表示，今日新增之23,302例本土病例，為10,836例男性，12,453例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布仍以六都最多，依序為新北市(3,920例)，臺中市(2,923例)，高雄市(2,400例)，臺北市(2,295例)，臺南市(2,050例)，桃園市(2,027例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為19例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、19例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月31日至7月29日，死亡日期介於6月13日至7月30日。

8/2台灣本土+23302　死亡+31　84例中重症含2例MIS-C個案8/2台灣本土+23302　死亡+31　84例中重症含2例MIS-C個案

指揮中心說明，今日新增254例境外移入個案中，127例男性，127例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家德國(11例)、越南(8例)、新加坡及菲律賓(各4例)、澳大利亞及美國(各3例)、日本(2例)、挪威、柬埔寨、馬來西亞及泰國(各1例)，另215例感染國家調查中。入境日期介於今年7月2日至8月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,628,294例確診，分別為20,535例境外移入，4,607,705例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,994例COVID-19死亡病例，其中8,979例本土，另15例為境外移入。
兒童重症
MIS-C
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更新時間 : 2022-08-02 14:58 GMT+08:00

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