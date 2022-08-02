南韓下修入學年齡至5歲 理由及各界正反意見為何？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓聯合新聞報導，南韓教育部日前宣布，最早將會於2025年開始實施入學年齡提前政策，將由6歲下修至5歲，此改革的消息一出，引發正反兩派議論。

教育部29日向總統尹錫悅報告的新工作計畫中提到，若此計畫能取得社會大眾的共識，預計將於2025年開始實施，屆時南韓的學校制度將會是從1949年教育法制定以來，首次作出變革。教育部表示，未來將會透過國民公開辯論會及公聽會等，聽取各方意見並達成共識。

這項突然登場的計畫造成家長們的強烈反彈。事實上，學制改變須修改中小學教育法，是否能在國會過關，難以預料。

至於南韓突然提出下修小學入學年齡的理由為何？此項計畫為歷年南韓政府解決少子化及高齡化的政策之一。勞動人口減少的情況下，就學年齡若降低，長遠看來，入職年齡（青少年進入勞動市場的年齡）、結婚及生育年齡都將提前。

社會副總理兼教育部長朴順愛（박순애）表示，有研究表示，愈小加強教育，成效比成人時期再進修來得好，是16倍之多。就學年齡下修也能讓弱勢族群更早進入公共教育體制學習，展現國家的教育責任。另外他也補充道，現在的小孩智力比以前更高，現行的12年教育內容也可望縮減為10年。

天主教大學校長（原大邱教育廳長）亦表示，年齡下修需要一段時間準備，因人口縮減，為了讓入職年齡下降，下修入學年齡一事是需要的，並強調，我們處於終身教育時代，知識情報變化速度快，我們不該讓學生停留在國高中太久。

然而，教育相關團體與教育專家之間卻持反對意見。

韓國教師協會聯合會表示，學制的改編會在某個特定的時間點使學生人數增加一倍，需要擴大教職員及增加教室。此外，這些學生在入學考試及就業時，可能會遭遇許多衝突等利害關係。

正義黨政策委員會評論，現在也可以自願提早一年入學，但自願提早入學人數從2009年的9,707人至2021年減少至537人。他也指出，降低入學年齡對於產業人力供給上雖然有幫助，但對於特定年齡的教育及經濟損失太大了。

全國教職員公會表示，對於雙薪家庭來說，小學對於小孩的照顧制度，相較於幼稚園有許多不足。許多公立小學低年級學生下午一點就放學，若小學沒有將幼稚園所提供的照顧制度準備好，就急著將學生送至小學，這究竟是否是正確的政策，值得深思。

南韓非營利教育組織－沒有私教育的世界認為，孩子的認知及情感發展上不適合提早入學，也極有可能讓孩童提前進入入學考試及私人教育的戰爭。全國私立幼稚園聯合會亦表示，5歲幼兒佔據整體幼稚園的40~50%人數，為幼稚園主要教育對象，若強制推動也必會引起幼稚園的反彈。

若南韓要推動學制改編，需要先聽取家長、幼兒教育界、小學等各方論點及專家的意見，若沒有好好規劃，最大的受害者將會是家長及小孩們。