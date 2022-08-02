台南遠東香格里拉 　醉月樓「夏日港點季」超值優惠

暑假用餐樂享優惠！台南遠東香格里拉飯店「醉月樓」中餐廳，自8月3日至9月16日推出平日午間「夏日港點季」，三十道經典港式點心，由消費者依喜好、恣意選擇與搭配菜單，任選五道666元、七道888元、九道999元，在台南最高景觀餐廳俯覽城市美景，享受精緻手工點心，機會難得，訂位專線(06) 702 8856。

在物價不斷漲高之際，醉月樓在暑假期間逆勢推出優惠，多道手工港式及滬式點心，豐盛多樣的選擇，讓消費者盡情享受各式美味點心。三十道精選佳餚，囊括經典小品：蠔皇叉燒包、櫻花蝦蘿蔔糕、蠔皇蒸鳳爪、豆豉蒸排骨、海鮮焗白菜、紫米珍珠丸，更有鮮味十足：瑤柱翡翠餃、鳳尾蝦餃皇、蛤蠣蒸燒賣、甜椒海鮮餃、飛魚卵燒賣，以及創新風味：松露南瓜果、椒心牛肉捲、墨魚花枝餅、黑金奶黃球、黑金奶黃球、百花釀豆腐，讓您吃的樂開懷。最後千萬別錯過絕味養身甜品，枸杞桂花涼糕、紫米紅豆露、紅棗桂圓燉桃膠、鹹香香奶塔等，為您午間美食樂章，劃上完美驚嘆號！

台南遠東香格里拉飯店「醉月樓」中餐廳，以滿桌之精緻可口佳餚美點滿足口腹，更有全台南獨一無二的居高臨下絕色美景相伴。8月3日起至9月16日「夏日港點季」，週一至週五，平日午間點心，隨心所欲、任君搭配。以上價格需另加一成服務費。飯店地址：台南市東區大學路西段89號。