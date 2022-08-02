北台灣迎七夕情人節　新北推薦河濱六大約會景點

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了迎接一年一度的七夕情人節，新北市政府高灘地工程管理處今(2)日表示，特別整理了六大約會景點，不論是白天的悠閒放空或是傍晚的金黃日落還是夏夜的浪漫夜景，都希望在新北河濱公園強力助攻下，讓戀人感情加溫而感到幸福。

高灘地工程管理處表示，第一個景點為淡水金色水岸，獨具特色的淡水，在地歷史文化豐富，加上傳統風味美食與淡水河面上金黃日落的招牌景色，無論是騎腳踏車或是散步，都能感受到空氣裡的悠閒氛圍。徐徐海風，夕陽餘暉，在美食美景的襯托下，自然成了情人約會地點的最佳選擇。

第二個景點為八里結婚廣場，八里水岸粼粼波光，河海夕陽滿是浪漫。美麗的八里結婚廣場有好拍的「心心相映廣場」、美麗的「鍾愛一世」鐘樓、「航向幸福」的愛之船裝置藝術、甜美的馬卡龍色系「甜心步道」、歐風純白色的八里左岸碼頭、象徵孕育愛情的「珍愛一生」珍珠項鍊，真愛永恆的「千秋同心」心形鞦韆，是集觀光、休閒、美麗、浪漫於一身的好地方。

第三個景點為三重辰光橋愛情鎖，高灘地工程管理處說，只要將自己和心儀的名字寫在鎖上，掛於愛情樹或辰光之心上，倆人的愛情將如鎖般的堅定不移，如果忘了帶鎖，在愛情樹和辰光之心旁，設有「辰光之愛 戀者鎖在」的愛情鎖販賣機。

高灘地工程管理處推薦的第四個景點為板橋新月橋巨型月球，位在新月橋的天空步道旁，有一顆直徑231.6公分的巨型月球，夜晚透著光雕，搭著全台最大的婚戒，在新月橋不同燈光變化下，讓戀人們一同迎風散步賞夜景之時，可在巨型月球旁拍下最美的剪影，浪漫整個夏夜。

第五個景點為樹林沐心池，樹林環保河濱公園腹地廣大，景色優美且生態豐富；自然形成的沐心池秘境，池水如鏡明亮清澈，倒映藍天彷彿是戀人的心，更增添浪漫氛圍。池畔邊綠草如茵，一旁百年榕樹下還有設置躺椅，與戀人一起沐浴在大自然中，享受陪伴放空格外愜意。

最後一個景點為樹林山佳荷花池，夏日炎炎又到了荷花盛開的季節，夏荷在池畔中婆娑搖擺的姿態，與池面相互輝映，是夏日高灘地限定的河畔景致，而大漢溪左岸山佳荷花池的荷花正值熱情綻放。

高灘地工程管理處提醒，天氣炎熱於戶外活動時，注意防曬及補充水分並提防中暑等熱傷害，另目前仍在疫情期間，出入人多的公眾場所時，請注意自身防護，平時也要養成勤洗手的好習慣，防範新冠肺炎，若有發燒或急性呼吸道症狀等身體不適情形，應主動通報 1922 防疫專線，依照指示就醫檢查。

浪漫七夕情人節歡迎一起來三重辰光橋鎖住愛情。（照片由新北市政府高灘地工程管理處提供）

美食美景襯托下，淡水金色水岸成了情人節約會地墊最佳選擇。（照片由新北市政府高灘地工程管理處提供）

樹林山佳荷花池，記得「荷」情人一起來浪漫賞花。（照片由新北市政府高灘地工程管理處提供）

樹林山佳荷花池，記得「荷」情人一起來浪漫賞花。（照片由新北市政府高灘地工程管理處提供）