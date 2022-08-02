Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

中國突禁3千多家台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施

農委會表示會持續輔導業者依照食藥署註冊文件之資料需求填報相關內容，並持續統計如水產品、茶葉、蜂蜜等產業出口至中國的貿易量及產值，研擬相關措施協助業者。

  187
By 政治組, 台灣英文新聞
2022/08/02 12:05
台灣3000多家食品廠商如泰山、愛之味、義美、維力、光泉、奇美等都遭中國暫停進口。（圖/中央社）

台灣3000多家食品廠商如泰山、愛之味、義美、維力、光泉、奇美等都遭中國暫停進口。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中國不滿美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）擬參訪台灣，不只武嚇台灣，更於1日晚間暫停進口台灣逾3000家台灣知名食品，包含泰山、愛之味、義美、維力、光泉、奇美等都遭殃，台灣農委會今（2日）回應表示將研擬因應措施，如輔導業者填報資料、統計產值並協助業者。

根據自由時報，行政院農業委員會今針對媒體詢問之「中國暫停我國食品廠產品進口」，說明目前掌握狀況，以及未來應對措施。以下為農委會最新訊息。

１、農委會已持續掌握中方暫停我國食品相關業者輸入中國之原因。

２、其來自去年4月中國針對全世界輸中食品企業要求進行名單註冊，我方透過食藥署與中方建立之「海峽兩岸食品安全協議」的平台，辦理輸入中國的名單登入，農委會亦針對中方要求之分類產業如水產品、茶葉等產業配合食藥署辦理。

３、農委會在昨(1)日掌握情形後，會持續輔導業者依照食藥署註冊文件之資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢。

４、農委會持續統計如水產品、茶葉、蜂蜜等產業出口至中國的貿易量及產值，如果因短期暫停出口所受影響的產業，農委會會研擬相關措施協助業者。

根據聯合報報導，北京消息人士表示，中國視情況發展，不排除對台灣其他工業產品開刀。據中國海關總署統計，去年台灣對中國出口總額高達近2,500億美元，台灣對中國享有的貿易順差更突破1,700億美元。

聯合報指出，中國海關總署最新公布的統計數據顯示，2021年，台灣對大陸出口總額達到2,499.79億美元，較前一年成長24.7%；台灣自大陸進口總額則為783.64億美元，成長30.4%。去年全年台灣對大陸享有的貿易順差達1,716億美元，較2000年又大增311億美元。

我國財政部的數據則指出，去年台灣對中國與香港的出口金額達到1,889.06億美元，年增24.8%；台灣自中國進口則為841.71億美元，年增29.9%。台灣去年對中國享有的貿易順差為1,047.35億美元，但去年全年台灣整體外貿出超為652.8億美元。
農委會
裴洛西
中台關係
經濟霸凌
政治報復
禁止進口

相關新聞

高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
2022/08/01 20:14
劉德音CNN專訪：中國若入侵 台積電將停擺、世界秩序將崩壞
劉德音CNN專訪：中國若入侵 台積電將停擺、世界秩序將崩壞
2022/08/01 18:46
會晤裴洛西 李顯龍：美中關係穩定對區域安全重要
會晤裴洛西 李顯龍：美中關係穩定對區域安全重要
2022/08/01 17:56
裴洛西最快2日晚間來台? 台灣外交部這樣說
裴洛西最快2日晚間來台? 台灣外交部這樣說
2022/08/01 15:59
（更新）裴洛西出訪星馬韓日未提台灣 美軍機飛沖繩待命
（更新）裴洛西出訪星馬韓日未提台灣 美軍機飛沖繩待命
2022/07/31 18:01

更新時間 : 2022-08-02 13:13 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
政治報復？中國一夜禁3000多家台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
政治報復？中國一夜禁3000多家台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
裴洛西最快2日晚間來台? 台灣外交部這樣說
裴洛西最快2日晚間來台? 台灣外交部這樣說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向