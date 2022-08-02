中國突禁3千多家台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中國不滿美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）擬參訪台灣，不只武嚇台灣，更於1日晚間暫停進口台灣逾3000家台灣知名食品，包含泰山、愛之味、義美、維力、光泉、奇美等都遭殃，台灣農委會今（2日）回應表示將研擬因應措施，如輔導業者填報資料、統計產值並協助業者。

根據自由時報，行政院農業委員會今針對媒體詢問之「中國暫停我國食品廠產品進口」，說明目前掌握狀況，以及未來應對措施。以下為農委會最新訊息。

１、農委會已持續掌握中方暫停我國食品相關業者輸入中國之原因。

２、其來自去年4月中國針對全世界輸中食品企業要求進行名單註冊，我方透過食藥署與中方建立之「海峽兩岸食品安全協議」的平台，辦理輸入中國的名單登入，農委會亦針對中方要求之分類產業如水產品、茶葉等產業配合食藥署辦理。

３、農委會在昨(1)日掌握情形後，會持續輔導業者依照食藥署註冊文件之資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢。

４、農委會持續統計如水產品、茶葉、蜂蜜等產業出口至中國的貿易量及產值，如果因短期暫停出口所受影響的產業，農委會會研擬相關措施協助業者。

根據聯合報報導，北京消息人士表示，中國視情況發展，不排除對台灣其他工業產品開刀。據中國海關總署統計，去年台灣對中國出口總額高達近2,500億美元，台灣對中國享有的貿易順差更突破1,700億美元。

聯合報指出，中國海關總署最新公布的統計數據顯示，2021年，台灣對大陸出口總額達到2,499.79億美元，較前一年成長24.7%；台灣自大陸進口總額則為783.64億美元，成長30.4%。去年全年台灣對大陸享有的貿易順差達1,716億美元，較2000年又大增311億美元。

我國財政部的數據則指出，去年台灣對中國與香港的出口金額達到1,889.06億美元，年增24.8%；台灣自中國進口則為841.71億美元，年增29.9%。台灣去年對中國享有的貿易順差為1,047.35億美元，但去年全年台灣整體外貿出超為652.8億美元。