政治報復？中國一夜禁3000多家台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國眾議長裴洛西傳言將訪台，引發中國神經緊繃，日前除嗆美「玩火必自焚」，1日晚間更禁止逾3000家台灣食品進口，許多知名廠商如郭元益、維力、泰山等都遭殃，將對台食品與農漁業產生衝擊，中國此舉也被解讀為裴洛西訪台的政治報復。

綜合媒體報導，中國海關總署1日晚間以台灣上千家廠商違反相關規定為由，緊急停止進口。消息人士稱，這是依中國海關總署248號《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》限制未完成更新註冊之台灣商產品進口。

自由時報指，這些廠商包含泰山、愛之味、味全、東鄉、維力、今口香、郭元益、光泉、維格、奇美、新和興、統清、味盟、家會香、舊振南、義美、三叔公、富味香、禎祥、葡萄王、台灣海洋深層水、義格實業、大漢酵素、甲芝、馬玉山、大統益、景岳、成偉、聯華等。

這也將造成台灣食品、農漁產業重創，聯合報指出，北京消息人士表示，趕著在一日深夜做出這項重大決定，「標靶十分明顯」。

該消息人士否認這件事和裴洛西（Nancy Pelosi）訪台有直接關係，不過中國商務部港澳台司、國台辦經濟局已經知道此事，這些食品、藥業產品，都是利用台灣農產品、水產品，如鳳梨酥、果汁等，禁止進口將對台灣相關產業產生進一步打擊。

至於我方如何因應，根據聯合報報導，台灣經濟部國貿局、貿協大陸組，今早將一起向經濟部部長王美花報告，並將由農委會和經濟部共同評估可能造成的經濟損失，並研究對策。

裴洛西亞洲行自8月1日抵新加坡開始，確定將參訪馬來西亞、韓國及日本，外媒報導可能於今（2日）晚間抵台，在這之前，裴洛西可能訪台的消息已挑起中國神經，綜合媒體報導，中國方正進行實彈演習，美方則有逾10架美軍軍機飛抵沖繩，且美國軍方正將航空母艦和大型飛機等軍事資源移往更靠近台灣的地方，儘管裴洛西始終未回應是否來台，中美雙方都已嚴陣以待。

對於裴洛西可能訪台，中國發布多起聲明，表示美國此舉將傷害美中關係，不只是中共環球時報前總編輯胡錫進在推特嗆聲美軍機進入台海驅離無效可「擊落」，中國外交部1日也示警，裴洛西如赴台將導致嚴重後果，共軍不會坐視不管。然而除武嚇外，中國海關總署1日晚間也悄悄將台灣3000多家知名食品輸入狀態遭變更為「暫停進口」。