（更新外交部回應）裴洛西今晚訪台？ 共軍演習恫嚇、國軍強化戰備整備

更新時間：2022-08-02 11:30

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）外傳裴洛西今日晚間10:20分抵達松山機場，並下榻君悅酒店或萬豪酒店，外交部發言人歐江安今日上午表示，關於裴洛西是否訪台的各項推測性報導，外交部「沒有進一步的訊息可以分享，也沒有進一步的評論。」

關於駐美代表處曾經駁回裴洛西訪台的計畫，歐江安僅表示，對於美國國會議員來訪，是外交部與駐美代表處的工作重點之一，也歡迎國際友人來台，展現對台灣支持。

發布時間：2022-08-02 11:11

裴洛西今晚訪台？ 共軍演習恫嚇、國軍強化戰備整備

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西已展開備受注目的亞洲行，外媒直指裴洛西將於2日來台，並於3日會晤台灣總統蔡英文。共軍以宣布實彈演習之名行恫嚇之實，國軍則傳出近兩日強化國軍戰備整備以待。

英媒《金融時報》引述3位消息人士指出，裴洛西（Nancy Pelosi）結束新加坡訪問後，將於星期三（3）日，在台北與蔡英文會晤。美媒《華爾街日報》也引述消息人士指出，裴洛西訪台部分行程安排在2日晚間，多數安排在3日，此行預定將會見台灣政府官員等人士。

裴洛西若訪台成真，將成為繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，25年來首位來台的美國眾議院議長。這引發中共高度緊張，官方頻頻放狠話，共軍緊接展開多項實彈演習。

共軍東部戰區官方微博昨晚以「重磅發布」為名，聲稱「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！時刻準備戰鬥」；今日上午也頻繁上傳軍演畫面，包括百人刺杀操演、福建省軍區防空實彈射擊等影片，疑隔空對裴洛西訪台進行恫嚇宣傳。

至於我國國軍如何因應，中央社報導，國軍部隊自今天上午8時起至4日中午12時止，將強化國軍戰備整備，並依共軍威脅適切調整，但戰備等級仍為「經常戰備時期」。該項消息尚未獲得國防部證實。