Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

（更新外交部回應）裴洛西今晚訪台？ 共軍演習恫嚇、國軍強化戰備整備

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/02 11:30
裴洛西傳今（2）日晚間訪台，並於3日會晤台灣總統蔡英文。（圖／美聯社）

裴洛西傳今（2）日晚間訪台，並於3日會晤台灣總統蔡英文。（圖／美聯社）

更新時間：2022-08-02 11:30

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）外傳裴洛西今日晚間10:20分抵達松山機場，並下榻君悅酒店或萬豪酒店，外交部發言人歐江安今日上午表示，關於裴洛西是否訪台的各項推測性報導，外交部「沒有進一步的訊息可以分享，也沒有進一步的評論。」

關於駐美代表處曾經駁回裴洛西訪台的計畫，歐江安僅表示，對於美國國會議員來訪，是外交部與駐美代表處的工作重點之一，也歡迎國際友人來台，展現對台灣支持。

發布時間：2022-08-02 11:11

裴洛西今晚訪台？ 共軍演習恫嚇、國軍強化戰備整備
（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西已展開備受注目的亞洲行，外媒直指裴洛西將於2日來台，並於3日會晤台灣總統蔡英文。共軍以宣布實彈演習之名行恫嚇之實，國軍則傳出近兩日強化國軍戰備整備以待。

英媒《金融時報》引述3位消息人士指出，裴洛西（Nancy Pelosi）結束新加坡訪問後，將於星期三（3）日，在台北與蔡英文會晤。美媒《華爾街日報》也引述消息人士指出，裴洛西訪台部分行程安排在2日晚間，多數安排在3日，此行預定將會見台灣政府官員等人士。

裴洛西若訪台成真，將成為繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，25年來首位來台的美國眾議院議長。這引發中共高度緊張，官方頻頻放狠話，共軍緊接展開多項實彈演習。

共軍東部戰區官方微博昨晚以「重磅發布」為名，聲稱「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！時刻準備戰鬥」；今日上午也頻繁上傳軍演畫面，包括百人刺杀操演、福建省軍區防空實彈射擊等影片，疑隔空對裴洛西訪台進行恫嚇宣傳。

至於我國國軍如何因應，中央社報導，國軍部隊自今天上午8時起至4日中午12時止，將強化國軍戰備整備，並依共軍威脅適切調整，但戰備等級仍為「經常戰備時期」。該項消息尚未獲得國防部證實。
裴洛西訪台
國軍
共軍
台海情勢

相關新聞

高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
2022/08/01 20:14
會晤裴洛西 李顯龍：美中關係穩定對區域安全重要
會晤裴洛西 李顯龍：美中關係穩定對區域安全重要
2022/08/01 17:56
（更新）裴洛西出訪星馬韓日未提台灣 美軍機飛沖繩待命
（更新）裴洛西出訪星馬韓日未提台灣 美軍機飛沖繩待命
2022/07/31 18:01
（更新外交部回應）拜習本週通話 台灣議題、美中競爭管控成焦點
（更新外交部回應）拜習本週通話 台灣議題、美中競爭管控成焦點
2022/07/28 11:50
（更新）【裴洛西來嗎？】美共和黨眾議員證實訪台計畫 日方稱8月初赴東京悼安倍
（更新）【裴洛西來嗎？】美共和黨眾議員證實訪台計畫 日方稱8月初赴東京悼安倍
2022/07/28 11:25

更新時間 : 2022-08-02 11:55 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
裴洛西最快2日晚間來台? 台灣外交部這樣說
裴洛西最快2日晚間來台? 台灣外交部這樣說
林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應
林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向