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誠品生活進駐台南商八開發區！新建6千坪南台灣最大店面　預計2024年開幕

誠品董事長吳旻潔表示，台南是誠品創辦人吳清友先生的故鄉，這次展店對誠品團隊來說，別具意義。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/02 11:28
照片由台南市政府提供

照片由台南市政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台南市政府今(2)日宣布好消息，誠品生活將進駐南區鹽埕段「商八」開發區，新建廣達6000坪的南台灣最大店面，預計2024年，在台南400年里程碑這個時間點開幕，未來南區就能享有跟台北松菸一樣高質感、滿滿文青與精緻美食的生活體驗。

誠品董事長吳旻潔表示，台南是誠品創辦人吳清友先生的故鄉，這次展店對誠品團隊來說，別具意義。在迎接台南400年之際，很開心能有機會回到台南，開展一家充滿誠品場所精神、能充分表達誠品豐富個性與獨特觀點並充滿「生活感」的大店，相信也能成為台南全新旅遊亮點之一，為城市及品牌創造文化觀光收益。

碳佐麻里董事長邱彥騰表示，非常期待和誠品的首次合作能激盪出令人眼睛一亮的創意，打造最具特色的觀光休憩景點。園區除了匯集碳佐麻里眾多自有餐飲品牌，未來也將由誠品生活提供閱讀、設計、主題展覽等多元藝文體驗，全方位滿足台南市民眾生活與休閒需求。

台南市長黃偉哲表示，在迎接台南建城400年之際，感謝誠品生活再度回到台南加碼投資，繁榮地方經濟與創造就業機會，此投資案未來涉及相關市府權管業務，包含都審、交評、建使照等，市府將主動提供相關協助，希望加速開發期程，及早落實投資並帶動城市經濟繁榮。

台南市政府表示，商八基地面積2.3公頃，位於中華西路一段、新興路口的南區鹽埕段，對面為3.43公頃的明和公園，鄰近安平港、台86快速道路、國道1號、3號、台南機場、奇美博物館、安平老街等，周圍交通網路四通八達，具備聯外交通便捷及海空運輸中樞點之優勢。2019年7月4日由碳佐麻里公司得標負責開發，總投資金額15億元，將引進相關商業經營及複合式餐飲，有助帶進商業人潮，活絡南區與安平區商圈發展。

誠品生活進駐台南商八開發區！新建6千坪南台灣最大店面　預計2024年開幕

照片由台南市政府提供
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建城400年
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