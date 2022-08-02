疫情改變台灣旅遊型態　觀光局辦理「誰家最好客」徵文活動

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著國人旅遊型態改變，為宣傳「好客民宿」品牌，交通部觀光日前表示，將辦理「誰家最好客」徵文活動至8月29日止，民眾至活動網站投稿入住好客民宿的分享圖與文，就有機會獲得兩天一夜雙人住宿旅遊體驗。

觀光局表示，為讓民眾更加認識好客民宿，鼓勵民眾分享優質的好客民宿體驗，自8月1日至29日期間，民眾於目前1300多家好客民宿中，選定十大類別主題「建築設計、海灣風情、壯闊山莊、小鎮漫城、綠色樂活、親子童話、自然生態、美食吃貨、長宿樂齡、特殊體驗」，撰寫200字以上曾經入住好客民宿的體驗文章與照片投稿。該局將從投稿文章中選出10篇好文，評選結果將於9月9日於活動網站公布，獲選的投稿人將獲得2天1夜雙人住宿體驗及旅遊款待。

受疫情影響國人旅遊型態改變，小家庭、深度旅遊正夯，透過入住在地民宿，探索台灣風景、感受當地風土，好客民宿為旅行增添不同的可能。觀光局說，自2011年起，推行「好客民宿」標章認證，目標是打造台灣民宿界最佳指南。今年除了將挑選多家特色民宿主人進行專訪、製作帶狀節目推廣品牌外，也在Youtube頻道推出最新2022好客民宿品牌形象影片，更表達了民宿即是生活風格的體現。