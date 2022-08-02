品味新生代多元精彩創意！2022新一代特調展　台灣設計館登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為表彰傑出優秀的設計創意，今(2022)年首度將「新一代設計產學合作」及「金點新秀設計獎」得獎作品匯聚成「新一代特調展」，今(2)日在台北松山文創園區台灣設計館正式登場，展期至9月25日止，經濟部工業局歡迎大家前往參觀，品味新一代學子多元精彩的創意。

經濟部工業局表示，「2022新一代特調展」擷取得獎的優秀作品以實體展方式展出，「特調」原意為店家特別調製的飲料，代表絕無僅有的招牌品項，這次特展期望觀展過程彷彿品嚐一杯專屬今年、由設計新銳揮灑創意與靈感結晶打造的「新一代特調」。而這次的展覽是由國內外獲獎無數的「柏成設計」團隊操刀，運用可回收的黑色紙管作為展台材料，展現紙材的堅固耐用並符合循環設計理念，並在產學設計展區設置穿線互動牆，傳達企業與學生合作過程彷彿拉出一條連結彼此的「實線」，再以共創與合作「實現」跨域創新設計。

工業局說明，「2022新一代特調展」展覽集結今年度表現最優異之作，包括「金點新秀設計獎」獲9大參賽類別評審團最高評價的年度最佳設計獎、包裝設計與循環設計特別獎，以及金點新秀贊助特別獎之優設銀獎得獎作品共16件，皆為自4千多件參賽作品中脫穎而出的一時之選。另外，參與這一屆(第8屆)「新一代設計產學合作」，獲得金、銀、銅獎作品共36件，亦是由出題企業自513件參與計畫作品中選出，為產學合作最精湛的心血成果。由於「新一代設計產學合作」是一個跨領域創新實驗平台，此屆（2021-2022年度）以聯合國SDGs永續發展目標為年度主題，號召18家企業單位出題、35間大專院校參與，企業及學校參與數皆為歷屆之最。

工業局說，這次產學合作成果相當豐富，例如故宮與台達電子的金獎作品「參光體驗」，是由實踐大學及清華大學學生跨領域合作，為故宮多寶格特展設計饒富趣味與知識性的互動觀展體驗。惠生大藥局的金獎作品「掌中戲—預防失智銀髮桌遊」，為明志科技大學學生提供的創新長照解方，萃取傳統布袋戲元素，設計出適合高齡者的桌遊，預計今年9月正式上市。兒福聯盟的金獎作品「那天晚上」，為復興商工學生團隊結合音樂與影片的多媒體設計，針對家庭親職議題，細膩詮釋離婚家庭兒童內心，期盼引發社會大眾關注家庭婚姻問題對親子關係產生的影響。

工業局表示，「2022新一代特調展」展覽期間將特別規劃相關講座或工作坊活動，讓民眾有機會體驗新一代的創意，相關活動及報名訊息將陸續公開，歡迎密切關注「新一代設計展」或「台灣設計館」網站及社群平台。

台灣新銳設計盛事「2022新一代設計展」，由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行，已於6月1日線上開展，至今創下超過80萬人次參觀，昨(1)日舉辦特展開幕典禮，今(2)日在台北松山文創園區台灣設計館正式登場。

照片由經濟部工業局提供