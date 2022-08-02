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氣象專家吳德榮：台灣週四前防大雷雨　週末熱帶擾動發展應持續觀察

吳德榮：各國模式皆模擬，週末起南海又有熱帶擾動發展，向西北移動，距台灣相當遠，但為末期模擬，應持續觀察。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/02 09:14
照片由中央氣象局提供

照片由中央氣象局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）氣象專家吳德榮今(2)日表示，今天季風環流通過台灣，雲量增多，各地有陣雨或雷雨，午後留意較大雨勢及劇烈天氣；預估5日起天氣好轉為晴朗炎熱；週末起南海有熱帶擾動發展，但距台灣遙遠，需持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」指出，據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天季風環流向西通過台灣，雲量增多、白天高溫下降至攝氏32、33度，略轉涼；各地有局部陣雨或雷雨，午後對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢，應提防劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等。各地區氣溫北部25至32度，中部23至33度，南部24至33度，東部23至33度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天、4日季風環流已消散，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面南台灣有強對流發展，並逐漸擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及較大雨勢，白天高溫升至35、36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，5日至8日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉、晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；8日東南部水氣增多，亦偶有局部短暫陣雨。

另外，吳德榮說，各國模式皆模擬，週末起南海又有熱帶擾動發展，向西北移動，距台灣相當遠，但為末期模擬，應持續觀察。
季風
雨勢
熱帶擾動

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