Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

CNN：裴洛西將訪台灣並留宿一夜　美國全天候監控中國動向

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/01 20:14
CNN引述不具名台、美政府高官說法，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預料將造訪台灣並過夜。（圖／美聯社）

CNN引述不具名台、美政府高官說法，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預料將造訪台灣並過夜。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西自1日起展開亞洲行，此行是否訪台引國際矚目，《華盛頓郵報》預測訪台時間落在2日晚間或3日上午左右，而美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名台、美政府高官報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預料將造訪台灣並過夜，但時間還不清楚。

裴洛西（Nancy Pelosi）率領由5位民主黨眾議員組成的國會代表團訪問新加坡、馬來西亞、南韓及日本，但官方行程未提及台灣。

CNN引述台、美政府高官說法，預料裴洛西即將訪台，作為他此次亞洲行的一站，儘管拜登政府官員憂心此舉將引發中方不滿。

雖然目前台灣並不在裴洛西的官方行程表上，她若訪台，將成為25年來第一位這麼做的美國眾議院議長。

台灣官員還補充表示，預料裴洛西會在台灣過夜，但還不清楚她何時抵達台北。

美方官員則說，國防部官員正在夜以繼日地監控中國在區域內的動作，並規劃保護裴洛西的安全計畫。

報導還提到，裴洛西一直是中國直言不諱的批評者，兩度親自拜會流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛，1991年訪問中國時，還在天安門廣場展示一面布條「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」，以紀念身亡的示威者，近年來也曾力挺香港民主抗議活動。
裴洛西亞洲行
裴洛西訪台
裴洛西

相關新聞

（更新）裴洛西出訪星馬韓日未提台灣 美軍機飛沖繩待命
（更新）裴洛西出訪星馬韓日未提台灣 美軍機飛沖繩待命
2022/07/31 18:01
美國眾院議長裴洛西訪台紛擾 專家：擺錯重點
美國眾院議長裴洛西訪台紛擾 專家：擺錯重點
2022/07/31 08:26
裴洛西透露「訪亞洲很興奮」美媒：美軍有準備暫定訪台的維安部署
裴洛西透露「訪亞洲很興奮」美媒：美軍有準備暫定訪台的維安部署
2022/07/30 12:17
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
2022/07/29 19:10
美專家：裴洛西若訪台　美軍或派戰機護送至松山機場
美專家：裴洛西若訪台　美軍或派戰機護送至松山機場
2022/07/29 17:55

更新時間 : 2022-08-01 20:42 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
台灣7/30新增21,273例新冠肺炎本土確診　228例境外移入、60例死亡
台灣7/30新增21,273例新冠肺炎本土確診　228例境外移入、60例死亡
林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應
林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應