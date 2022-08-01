CNN：裴洛西將訪台灣並留宿一夜　美國全天候監控中國動向

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西自1日起展開亞洲行，此行是否訪台引國際矚目，《華盛頓郵報》預測訪台時間落在2日晚間或3日上午左右，而美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名台、美政府高官報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預料將造訪台灣並過夜，但時間還不清楚。

裴洛西（Nancy Pelosi）率領由5位民主黨眾議員組成的國會代表團訪問新加坡、馬來西亞、南韓及日本，但官方行程未提及台灣。

CNN引述台、美政府高官說法，預料裴洛西即將訪台，作為他此次亞洲行的一站，儘管拜登政府官員憂心此舉將引發中方不滿。

雖然目前台灣並不在裴洛西的官方行程表上，她若訪台，將成為25年來第一位這麼做的美國眾議院議長。

台灣官員還補充表示，預料裴洛西會在台灣過夜，但還不清楚她何時抵達台北。

美方官員則說，國防部官員正在夜以繼日地監控中國在區域內的動作，並規劃保護裴洛西的安全計畫。

報導還提到，裴洛西一直是中國直言不諱的批評者，兩度親自拜會流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛，1991年訪問中國時，還在天安門廣場展示一面布條「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」，以紀念身亡的示威者，近年來也曾力挺香港民主抗議活動。