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台灣華視董事長出爐！鄭自隆即起卸任　由公視董事長胡元輝兼任

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/01 19:26
公視董事長胡元輝將兼任華視新董事長。

公視董事長胡元輝將兼任華視新董事長。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合整理報導）華視今（1）日召開股東臨時會，選出第24屆董事及監察人，並於下午召開第24屆，在全體出席董事一致支持下，華視新董事長將由公視董事長胡元輝擔任。

綜合媒體報導，華視上午召開今年首次股東臨時會，完成第24屆董事及監察人選舉作業。共選出15名董事：包含丁菱娟、許思敬、黃寶慧、周俊吉、胡元輝、朱國珍、林寬裕、郭力昕、林耀南、施振榮、徐瑞希、黃兆徽、劉昌德及2名華視員工董事李錦燦、馬履芸。

監察人則有王毓莉、周宇修及高文宏，共3名。

此外，華視並於下午召開第24屆第一次董事會議，進行華視董事長選舉，胡元輝經劉昌德提名，獲得全體出席董事一致支持通過，未來將兼任公視、華視董事長。

華視新聞自今年4月20日起出包頻頻，接連出現快訊字幕、畫面一度停格等問題，甚至還曾把蔡英文總統的名字打成「蔡EE」，自鄭自隆上任後出包情況仍未獲改善，在今召開股東臨時會後，鄭自隆並不在董監事名單中。

對此，華視表示，鄭自隆自即日起卸任董事長並免兼總經理，由副總經理劉俊麟暫代總經理職務。據了解，台長並無異動，下次董事會議將針對總經理遴選作業討論。

胡元輝畢業於台灣大學地理系，並擁有政治大學政治研究所碩士學位，曾任公視基金會總經理、中央通訊社社長、台灣電視公司常務董事兼總經理、中正大學社會科學院代理院長、中正大學社會科學院副院長、優質新聞發展協會理事長、卓越新聞獎基金會董事長等，學經歷相當豐富。
華視
公視
胡元輝
華視董事長

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