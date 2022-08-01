劉德音CNN專訪：中國若入侵 台積電將停擺、世界秩序將崩壞

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台積電董事長劉德音日前接受CNN訪問，就美國眾議院議長裴洛西來台激起中國威脅一事，表示若中國攻台，已不是晶片停產問題，更重要的是世界秩序將會崩壞，他也強調烏克蘭戰爭是全盤皆輸，盼未來中台雙方不要有任何戰爭。

裴洛西（Nancy Pelosi）31日啟程出訪亞洲，並將台灣列為暫時參訪對象，造成中國跳腳，而美國有線電視CNN名主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）近期就邀請劉德音，說明中國對台的威脅，以及其對台積電和全球的影響。

劉德音說，台積電不屬於任何政府單位或軍隊，而是由客戶和商業世界決定發展，也因為晶片產業是非常精密的，必須即時與世界各地供應商，及不同科技領域緊密合作來維持營運，沒有人能夠以武力控制台積電，若是以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致世界經濟混亂。

劉德音在訪談中也說明台積電與「台灣奇蹟」的歷史脈絡。他指出，台灣的經濟發展對國際社會來說或許就像奇蹟，不過卻是台灣人努力工作造就的一段歷史事實，劉德音說，台灣是一個和平的社會，自1949年到今天已經有70年歷史，社會在這段期間和平地從專制轉變成民主國家。

劉德音強調，台灣人建立民主體制，有權選擇自己的生活方式，且台灣就是台灣，不能和中國混為一談。

劉德音也說，像是烏克蘭戰爭，就是一個全盤皆輸的局面，中國如果入侵台灣，一樣也是沒有一方是贏家；一旦發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，而是屆時世界秩序崩壞，地緣政治將徹底改變，這才是應該更重視的。

當主持人札卡利亞問到「您曾說不必擔心中國的威脅言論，因為中國永遠無法掌控台灣經濟，因為台灣經濟是在全球產業合作框架下發展的，若中國強硬攻台，他們將發現他們什麼都無法掌控。」對此，劉德音回應「是的，我是這麼相信。」