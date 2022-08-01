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會晤裴洛西 李顯龍：美中關係穩定對區域安全重要

裴洛西辦公室並未將台灣列入出訪行程，然外傳訪團可能會在訪問馬來西亞之後轉道台灣，以非正式方式做中途停留，時間預計為2日晚間及3日早晨。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/01 17:56
美國眾議院議長裴洛西與新加坡總理李顯龍1日會面合影。（圖／新加坡外交部）

美國眾議院議長裴洛西與新加坡總理李顯龍1日會面合影。（圖／新加坡外交部）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西率領國會代表團出訪亞洲，今天抵達首站新加坡並拜會該國總理李顯龍。星國外交部表示，雙方談論區域情勢，並強調美中關係穩定對區域和平安全的重要。

新加坡外交部官網下午發布新聞稿指出，星國總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）等人與訪團會面，期間李顯龍與訪團在會中針對重要國際及區域情勢交換意見，包括俄烏戰爭、兩岸關係及氣候變遷等議題，並強調美中關係穩定對區域和平、安全的重要。

新聞稿指出，李顯龍與訪團重申星國與美國多面向的深度夥伴關係，包括防衛、安全及經濟領域的強健合作，並討論藉由「印太經濟架構」等計畫深化美國與區域接觸互動的方式。訪團也與星國副總理兼財政部長黃循財、國務資政兼國家安全統籌部長張志賢、國務資政兼社會政策統籌部長尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）會面。

按照預定行程，裴洛西今日下午出席新加坡美國商會於香格里拉飯店舉辦的智慧城市雞尾酒會。

訪團結束西國訪問後，將前往馬來西亞。裴洛西辦公室並未將台灣列入出訪行程，然而綜合前美國國防官員唐安竹（Drew Thompson）、《華盛頓郵報》外交專欄記者羅金所述，訪團可能會在訪問馬來西亞之後轉道台灣，以非正式方式做中途停留，時間預計為2日晚間及3日早晨。
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更新時間 : 2022-08-01 19:11 GMT+08:00

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