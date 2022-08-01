全國首創社團領航員「外送」服務　侯友宜：領航員扮演穿針引線

不僅食物、飲料可以叫外送， 新北市全國首創社團領航員也可以外送輔導服務哦！ 新北市長侯友宜表示，新北市有超過5千個人民團體， 總會員數超過117萬人，是全國最多者， 領航員扮演穿針引線的功能，為服務輔導社團，除駐點、視訊、 實地訪查外，還可以外送到府服務。 侯友宜並為象徵外送服務的領航員唐順晉掛上背包，頒發任務書， 全場170位領航員齊聲高喊「領航新北！社團尚福氣！」

社會局長張錦麗表示，新北市人民團體截至2022年6月底止， 已達5080家，範圍遍布29個區，種類包括工商團體、 職業工會、慈善會、宗親會、同鄉會等，為了增加輔導團體能量， 社會局首創「社團領航員」，自2016年起即培訓社團理事長、 理監事、總幹事等成為領航員，結合專業訓練與豐富的經驗， 協助輔導人民團體，至今已培訓170名。

張錦麗說，今年領航員服務升級，推出全國首創領航員外送輔導， 內容包括區公所駐點諮詢、視訊諮詢、實地輔導等， 希望導入私公協力的模式，增加更多服務管道，縮減民眾奔波時間， 讓社團能有更多能量從事公益服務，創造社會價值。

侯友宜1日在參加社團領航員外送服務啟動時表示， 一個城市的進步，不僅要有硬體建設，更要有軟體的穿透力， 他知道社團領航員平時支援市府活動，去年疫情期間不畏危險， 在短短2個月間，訪視878家愛心待用餐廳，今年5、 6月也支援居家照護關懷中心的接線服務， 協助安撫確診染疫的民眾。

侯友宜表示，盡管中央統籌分配款分配不公， 新北市這幾年社會福利預算增加61億元， 更透過好日子愛心大平台媒合38億元的物資市值和款項， 開創了733個福利方案，累計超過3472萬人次受益。

新北市社團領航員協會理事長鄭宗明表示，成為領航員之後， 開始接觸到各類團體並提供幫助， 已幫助多個社團籌組立案並步上正軌，非常有成就感。 新北市三重區心教育關懷協會常務理事邱映筑也表示， 成為領航員後，曾參與調解協會的選舉紛爭， 讓團體免於後續民事訴訟，最後還跟社團夥伴成為好朋友。

人團科長鄭淑敏表示，領航員外送輔導服務分為三部分： 區公所駐點諮詢試辦點為鶯歌、淡水、三重、中和、汐止、新店、 蘆洲、新莊等8個區公所； 視訊諮詢則是每週三下午14時至17時，必須加入「新北好團結」 LINE官方帳號留言提出申請；實地輔導採預約登記制， 係針對會務上遇到困難需短期陪伴輔導的人民團體， 相關訊息請上社會局官網查詢。