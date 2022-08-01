美國防曬品牌「香蕉船」驗出「苯」致癌物！FDA緊急召回3批號

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國知名防曬品牌「香蕉船」（Banana Boat）緊急召回3批號的頭髮及頭皮防曬噴霧，因該產品檢出致癌化學物質「苯」。

「香蕉船」的所屬公司美商伊潔維（Edgewell Personal Care）於7月29日透過美國食品藥品監督管理局（FDA）官網發出聲明表示，進行內部審查時發現，有一款專門用於頭髮及頭皮的SPF 30防曬噴霧（Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30）內，含有微量的致癌化學成分「苯」，有問題的批號分別為20016AF、20084BF、21139AF，都是在不同時期製造生產的。

統一商品條碼 品名 產品批號 有限期限 容量 0-79656-04041-8 Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30 20016AF 2022年12月 6 oz 0-79656-04041-8 Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30 20084BF 2023年2月 6 oz 0-79656-04041-8 Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30 21139AF 2024年4月 6 oz

伊潔維表示，自願召回的防曬產品為氣霧罐包裝，在美國的實體和線上零售商店上販售，目前已通知所有零售商將有問題的產品下架、回收，同時呼籲購買到上述批號的消費者應立即停止使用產品，並攜帶商品前往門市辦理全額退貨退款。

伊潔維也強調，目前為止尚未收到與這3批號產品相關的不良事件，另外，除了上述批號外，其他商品均無問題，請消費者安心使用。

根據國家環境毒物研究中心資料顯示，苯被列為人類致癌物。可透過吸入、食入、皮膚吸收，甚至透過母親的血液傳給胎兒等方式進入人體內。長期暴露於含有高濃度苯的空氣中會導致白血病

長期暴露於苯中影響血液最甚，苯會危害骨髓而造成貧血與白血病，影響免疫系統而增加受到感染的機會。

此外，苯可以透過母親的血液傳給胎兒，在動物研究顯示當懷孕的動物吸入苯，其胎兒出生時體重較低，骨骼發展較遲緩，以及有骨髓受損的現象。