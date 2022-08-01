Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

美國防曬品牌「香蕉船」驗出「苯」致癌物！FDA緊急召回3批號

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/01 17:02
美國知名防曬品牌「香蕉船」3批號的頭髮及頭皮防曬噴霧被檢出致癌化學物質「苯」。（圖片取自FDA）

美國知名防曬品牌「香蕉船」3批號的頭髮及頭皮防曬噴霧被檢出致癌化學物質「苯」。（圖片取自FDA）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國知名防曬品牌「香蕉船」（Banana Boat）緊急召回3批號的頭髮及頭皮防曬噴霧，因該產品檢出致癌化學物質「苯」。

「香蕉船」的所屬公司美商伊潔維（Edgewell Personal Care）於7月29日透過美國食品藥品監督管理局（FDA）官網發出聲明表示，進行內部審查時發現，有一款專門用於頭髮及頭皮的SPF 30防曬噴霧（Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30）內，含有微量的致癌化學成分「苯」，有問題的批號分別為20016AF、20084BF、21139AF，都是在不同時期製造生產的。

統一商品條碼 品名 產品批號 有限期限 容量
0-79656-04041-8 Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30 20016AF 2022年12月 6 oz
0-79656-04041-8 Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30 20084BF 2023年2月 6 oz
0-79656-04041-8 Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30 21139AF 2024年4月 6 oz

伊潔維表示，自願召回的防曬產品為氣霧罐包裝，在美國的實體和線上零售商店上販售，目前已通知所有零售商將有問題的產品下架、回收，同時呼籲購買到上述批號的消費者應立即停止使用產品，並攜帶商品前往門市辦理全額退貨退款。

伊潔維也強調，目前為止尚未收到與這3批號產品相關的不良事件，另外，除了上述批號外，其他商品均無問題，請消費者安心使用。

根據國家環境毒物研究中心資料顯示，苯被列為人類致癌物。可透過吸入、食入、皮膚吸收，甚至透過母親的血液傳給胎兒等方式進入人體內。長期暴露於含有高濃度苯的空氣中會導致白血病

長期暴露於苯中影響血液最甚，苯會危害骨髓而造成貧血與白血病，影響免疫系統而增加受到感染的機會。

此外，苯可以透過母親的血液傳給胎兒，在動物研究顯示當懷孕的動物吸入苯，其胎兒出生時體重較低，骨骼發展較遲緩，以及有骨髓受損的現象。
香蕉船
防曬乳
防曬噴霧
紫外線

相關新聞

太陽好毒辣！預防曬傷這樣吃　營養師：8類食物吃出水潤膚質
太陽好毒辣！預防曬傷這樣吃　營養師：8類食物吃出水潤膚質
2022/07/25 12:23
中秋賞月越夜越美麗 全台高溫西部、東南部午後陣雨
中秋賞月越夜越美麗 全台高溫西部、東南部午後陣雨
2021/09/21 10:02
週末全台「炎如盛夏」紫外線過量 午後大台北雷陣雨
週末全台「炎如盛夏」紫外線過量 午後大台北雷陣雨
2021/05/15 09:58
過度清潔爛痘大爆發 醫：掌握「益生態」洗沐三原則 擺脫胸、背痘
過度清潔爛痘大爆發 醫：掌握「益生態」洗沐三原則 擺脫胸、背痘
2021/04/29 10:32
超搶手！台灣空總自製額溫槍、紫外燈消毒口罩工作坊　開放線上資源下載
超搶手！台灣空總自製額溫槍、紫外燈消毒口罩工作坊　開放線上資源下載
2020/04/27 14:04

更新時間 : 2022-08-01 17:40 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
台灣7/30新增21,273例新冠肺炎本土確診　228例境外移入、60例死亡
台灣7/30新增21,273例新冠肺炎本土確診　228例境外移入、60例死亡
林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應
林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應