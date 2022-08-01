Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

台灣證交所：上週外資在集中市場買超116.78億元

買超臺企銀4.16萬張最多，另賣超力積電6.25萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/08/01 17:01

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/7/25~2022/7/29）外資在集中市場總買進金額為3,157.70億元，總賣出金額為3,040.92億元，買超為116.78億元，另統計自2022年年初至7月29日止，外資總買進金額為10兆8,376.08億元，總賣出金額為11兆7,965.76億元，累計賣超為9,589.68億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆1,107.45億元新台幣，占全體上市股票市值的40.97%，較7月22日的18兆9,909.67億元新台幣，增加1,197.78億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：臺企銀：買進67,915千股，賣出26,309千股，買超41,606千股；第二名：陽明：買進72,268千股，賣出37,593千股，買超34,675千股；第三名：鴻海：買進79,849千股，賣出47,725千股，買超32,124千股。

台灣證交所表示，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：力積電：買進56,773千股，賣出119,224千股，賣超62,451千股；第二名：友達：買進90,406千股，賣出140,424千股，賣超50,018千股；第三名：玉山金：買進46,278千股，賣出78,868千股，賣超32,590千股。

更新時間 : 2022-08-01 17:40 GMT+08:00

最受歡迎

入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
【文博會】超萌ㄇㄚˊ幾兔、小海豹打造高雄港「聊療漂漂河」　台灣原創IP館推元宇宙創作者計劃
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
吃冰、釀酒、做瑜珈！台灣文博會首度移師高雄　7大主題館展區亮點搶先看
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
一篇造假的「阿茲海默症」論文將拖垮研究領域？看看台灣學者怎麼說
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
7/31台灣本土＋20,824例 中重症＋88例、死亡＋34例
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
強者！台灣跪父樂團《獵人歸來》MV獲3大國際音樂獎　卑南族部落優美歌謠聽起來！
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
支持裴洛西來台！美國前眾院議長金瑞契25年前也曾訪台 曝斡旋化解中共威脅
台灣7/30新增21,273例新冠肺炎本土確診　228例境外移入、60例死亡
台灣7/30新增21,273例新冠肺炎本土確診　228例境外移入、60例死亡
林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應
林智堅稱見過余正煌兩次　余正煌委任律師回應