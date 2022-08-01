台灣證交所：上週外資在集中市場買超116.78億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/7/25~2022/7/29）外資在集中市場總買進金額為3,157.70億元，總賣出金額為3,040.92億元，買超為116.78億元，另統計自2022年年初至7月29日止，外資總買進金額為10兆8,376.08億元，總賣出金額為11兆7,965.76億元，累計賣超為9,589.68億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆1,107.45億元新台幣，占全體上市股票市值的40.97%，較7月22日的18兆9,909.67億元新台幣，增加1,197.78億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：臺企銀：買進67,915千股，賣出26,309千股，買超41,606千股；第二名：陽明：買進72,268千股，賣出37,593千股，買超34,675千股；第三名：鴻海：買進79,849千股，賣出47,725千股，買超32,124千股。

台灣證交所表示，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：力積電：買進56,773千股，賣出119,224千股，賣超62,451千股；第二名：友達：買進90,406千股，賣出140,424千股，賣超50,018千股；第三名：玉山金：買進46,278千股，賣出78,868千股，賣超32,590千股。