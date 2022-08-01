新北學務創新人力經驗傳承　守護校園安全

新北市日前於海山高中辦理「學務創新人力實務經驗與 傳承研習」，課程包括正向輔導與管教、青少年毒品預防、性別平等 議題與健康體位觀念等， 由資深學務人員及專業講師分享實務經驗及理念， 增進學務創新人力專業知能，共同營造安全的校園環境。

教育局表示，新北市高中職各校教官正值轉型與離退， 故各校學務創新人力除退伍軍訓教官擔任外， 亦有半數進用一般民眾，除透過專業培訓課程傳承經驗， 也要求人員進用後持續接受在職訓練及取得相關證照， 提升工作職能，以推動學生自治及公民教育。

這次課程內容豐富，首先邀請反毒專業知能講師周畯豊， 講授青少年藥物濫用、毒品問題的接觸與預防， 另由清水高中主任林呈隆分享學務創新人力輔導與管教學生實務要領 、及性別平等教育專家張其清解說法規及實務案例， 最後則由教育部健康促進學校中央輔導委員許愛玲， 帶來健康體位密碼，並介紹正確的飲食。

參與這次研習的新北高工生活輔導員張智凱表示， 在學務創新人力輔導與管教學生實務要領課程中，透過案例分享，他們清楚了解在校園中應有的專業倫理， 及遇到各種狀況的應變處置， 讓他面對未來學務工作的各項挑戰更具信心， 期盼自己成為優秀的教育工作者，為校園安全盡一份心力。

而淡水商工生活輔導員黃雅琳則表示，在青少年毒品教育面面觀中， 教育局針對防制藥物濫用，從如何辨識藥物，及積極輔導學生切入、 再藉由相關辦法及處理流程的研討，對於毒品防制提供實質助益。

另外三重高中生活輔導員賴文傑也表示，身為學務創新人員， 必須秉持教育愛，並且不斷學習， 這次研習中藉由資深學務夥伴工作分享， 轉換成學務創新人員成長的養分，增進正向輔導管教效能。

教育局長張明文表示，守護校園安全是學務工作要務， 高中職學務創新人員應秉持教育理念、推動學務工作的專業化， 以創新與應變處理能力守護校園，推動性別平等、 毒品防制等學生事務，讓孩子在安全的校園健康成長。